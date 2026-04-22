Elon Musk dona un milione di dollari per il patrimonio archeologico di Roma

Elon Musk ha donato un milione di dollari a Roma per sostenere il patrimonio archeologico, in occasione del 2779° anniversario della fondazione della città, rafforzando gli investimenti già avviati negli ultimi due anni.

Il 21 aprile, giorno in cui si celebra la nascita di Roma, Elon Musk ha annunciato un nuovo finanziamento destinato alla tutela dei beni archeologici legati alla civiltà romana. La somma, pari a un milione di dollari, si inserisce in un percorso di sostegno avviato dall’imprenditore statunitense negli ultimi anni.

Con questo intervento, il totale delle risorse messe a disposizione da Musk raggiunge circa quattro milioni di dollari in meno di due anni. I fondi sono stati indirizzati a chi opera direttamente nel settore, tra cui archeologi, restauratori, università e centri di ricerca attivi sia in Italia sia in altre aree del Mediterraneo un tempo sotto il controllo dell’Impero romano.

Le somme stanziate hanno permesso di finanziare diverse attività sul campo. Tra queste figurano nuovi scavi, interventi di conservazione e restauro di strutture antiche, oltre a progetti tecnologici per la documentazione dei siti, come la realizzazione di scansioni tridimensionali e mappature digitali dettagliate.

Una parte dei finanziamenti è stata inoltre destinata a programmi di ricerca specialistica, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del patrimonio storico e garantire strumenti più efficaci per la sua salvaguardia nel tempo.