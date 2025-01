GTA$ e RP doppi nelle gare drag e nelle Attività dei clienti dell'autofficina

In più, reputazione dell'Autoraduno di LS tripla, proseguono i festeggiamenti per il capodanno lunare e altro ancora

Cambia marcia al momento giusto, evita le collisioni ad alta velocità e sfreccia verso la vittoria nelle gare drag, che questa settimana offrono GTA$ e RP doppi in aggiunta alle ricompense superiori fornite grazie a GTA Online: Agents of Sabotage.

E non è tutto: partecipando a due gare drag completerai la sfida settimanale, ottenendo altri 100.000 GTA$.

Reputazione Autoraduno di LS tripla

All'Autoraduno di LS il patrimonio conta poco se non si ha una reputazione. Fatti un nome grazie alla reputazione tripla fornita da tutte le attività idonee dell'Autoraduno di LS, tra cui le gare drag, fino al 5 febbraio.

Oltre ai GTA$ guadagnati ogni volta che si sale di livello, accumulare reputazione dell’Autoraduno di LS sblocca una vasta gamma di ricompense a tema corse, tra cui abbigliamento nel negozio del merchandise, livree speciali, prezzi speciali sui veicoli, cerchioni e altro.

GTA$ doppi nelle Attività dei clienti dell'autofficina

Gestire un'autofficina significa completare le Attività dei clienti, modificandone i veicoli secondo le loro indicazioni e consegnandoli per ricevere del denaro in più. Questa settimana, otterrai il doppio dei normali GTA$ per il loro completamento.

Festeggiamenti per il capodanno lunare

Continua a festeggiare l'Anno del serpente in GTA Online con i seguenti eventi e attività, disponibili fino al 12 febbraio:

Gioca quando vuoi durante questa settimana per ricevere il completo Yogarishima serpente nero, la giacca di pelle serpente rossa, il ciondolo anima di serpente, il ciondolo re serpente, il cappellino anima serpente rosso e il cappellino re serpente grigio.

Spingi al massimo il motore sotto il cielo pieno di fuochi d'artificio e lanterne nelle nuove gare stunt del capodanno lunare, ora appartenenti alla serie di gare stunt. Partecipa a una qualsiasi gara stunt del capodanno lunare per ricevere GTA$ e RP doppi e la livrea a tempo limitato capodanno lunare per Maibatsu Penumbra FF (sportiva).

Invita ricchezza e prosperità nella tua vita con i collezionabili Yuanbao: scoprili tutti e 36 per ricevere il completo Santo Capra serpente oro.

GTA$ e RP doppi in Atterra e sotterra

Salta giù da un Cargobob, mettiti in contatto con i tuoi compagni di squadra e difendi con le unghie e con i denti una piccola area: Atterra e sotterra torna questa settimana nella serie in evidenza, offrendo ricompense doppie a tutti i concorrenti.

Omaggio per gli incarichi della polizia

Completa un incarico della polizia per Vincent Effenburger durante questa settimana per ricevere gli occhiali quadrati neri e 100.000 GTA$, accreditati entro 72 ore dal completamento. Per iniziare, mettiti alla guida di un veicolo della polizia di tua proprietà e segui le indicazioni.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Simeon si è costruito una carriera prestigiosa circondandosi delle migliori automobili disponibili sul mercato. Visita il suo autosalone questa settimana per acquistare direttamente uno o più dei veicoli esposti:

Progen GP1 (supercar, 30% di sconto)

Coil Voltic (supercar)

Enus Cognoscenti Cabrio (coupé)

Dewbauchee Massacro (Gara) (sportiva)

Dinka Jester (Gara) (sportiva, 30% di sconto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Dai un'occhiata alla vetrina di Luxury Autos a Rockford Hills per ammirare da vicino le offerte della settimana: la Übermacht Niobe (sportiva) e la Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car).

Hao ha lavorato sulla Annis Euros X32 (coupé), trasformandola in un temibile bolide, nonché veicolo di prova premium della settimana. Visita Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS su PS5 o Xbox Series X|S per darle un'occhiata più da vicino.

Piazzati per quattro giorni consecutivi tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il veicolo trofeo di questa settimana: la Pfister Comet SR (sportiva). Inoltre, la Pfister 811 (supercar, 30% di sconto), il Vapid Riata (fuoristrada) e la Shitzu Hakuchou (moto) attendono con impazienza piloti desiderosi di sfoggiare le proprie capacità nel freestyle e nelle derapate fra le colonne dell'area di prova.

Gira la ruota fortunata per provare a vincere il primo premio della settimana: il Gallivanter Baller ST-D (SUV), esposto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond.

SCONTI

Fatti valere nella scena automobilistica clandestina o guadagna in maniera legale acquistando un'autofficina e dotandola di varie modifiche e migliorie tra cui sollevatori per veicoli extra con cui massimizzare le entrate delle Attività dei clienti, il tutto scontato del 30% per questa settimana.

Sfrutta l'area delle modifiche acquistando uno dei seguenti veicoli in offerta (con l'eccezione del Velum a 5 posti, per cui ti servirà un hangar):

Autofficina – 30% di sconto

Modifiche e migliorie dell'autofficina – 30% di sconto

Progen GP1 (supercar) – 30% di sconto

Pfister 811 (supercar) – 30% di sconto

Dinka Jester (Gara) (sportiva) – 30% di sconto

Karin Hotring Everon (sportiva) – 30% di sconto

Vapid Dominator ASP (muscle car) – 30% di sconto

Obey Tailgater S (berlina) – 30% di sconto

Vulcar Warrener HKR (berlina) – 30% di sconto

Annis Remus (sportiva) – 30% di sconto

JoBuilt Velum a 5 posti (aereo) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (solo su PS5 e Xbox Series X|S, gratis per gli abbonati a GTA+) | Fucile militare (30% di sconto) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile da tiratore | Mitra | Coltello a serramanico | Molotov | Bombe adesive | Mine di prossimità | Giubbotto antiproiettile

Festeggia il capodanno lunare in GTA Online - Ricompense doppie nelle gare stunt dell’Anno del serpente, nuovi collezionabili Yuanbao, regali delle feste e altroInizia l'Anno del serpente con il rombo del nitro in tre nuove gare stunt del capodanno lunare, con tanto di fuochi d'artificio e lanterne, che metteranno alla prova le tue abilità.

GTA Online: Infiltrati a Fort Zancudo, ricompense e bonus - Metti nel mirino l'hangar sotto Fort Zancudo con Il file della forza bruta, in cui potrai prepararti e infiltrarti nella famosa base militare, e poi tentare la fuga guidando il veicolo corazzato Scarab.Il file con priorità settimanale offre GTA$ aumentati, mentre tutti i file dell'FIB di GTA Online: Agents of Sabotage propongono delle sfide di missione opzionali che forniscono GTA$ aggiuntivi e ricompense per i progressi della carriera.

Entra nell'atmosfera delle feste in GTA Online - Regali, bonus, nuovi veicoli delle forze dell'ordine, ricompense doppie sugli incarichi della polizia e altro...I cieli e le strade sono ricoperti di neve che ci fa entrare nell'atmosfera delle feste in GTA Online. Esplora le strade innevate per via di una delle rare nevicate di Los Santos e ammira le decorazioni in tutta la città che celebrano il ritorno di eventi come Babbo Fatale, Sparatoria al Weazel Plaza e Caccia allo Yeti, che ti permetteranno di ottenere ricompense degli anni passati.