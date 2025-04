GTA Online: Bonus doppi sulle consegne di pizza e altro ancora

Affronta i rischiosi Colpi originali per ottenere ricompense doppie con i Colpi classici di GTA Online

Inoltre, GTA$ e RP doppi nella consegna delle pizze, nuova serie della comunità, torna Hasta la vista, e altro

Los Santos è il paradiso dei malviventi e propone tantissime attività per arricchirsi, ma pochissime ti fanno vivere il brivido dei Colpi originali. Questa settimana, affronta il Colpo alla Fleeca, fai evadere un professore matto di prigione in Evasione, recupera informazioni in Irruzione ai laboratori Humane, sposta merce di contrabbando in Finanziamento stupefacente e completa il Colpo alla Pacific Standard per ottenere GTA$ e RP doppi.Portando a termine due colpi conclusivi durante questa settimana, completerai la sfida settimanale e otterrai 100.000 GTA$ aggiuntivi. Se vuoi iniziare a farti un nome nel mondo dei colpi, ti servirà un appartamento di lusso con tanto di stanza di pianificazione e, questa settimana, puoi acquistarne uno con il 30% di sconto dal sito di Dynasty 8. Se stai cercando una crew affidabile con cui collaborare in futuro, vai sul nostro server di Discord e usa i canali LFG (Looking For Group / in cerca di un gruppo) per trovarlo. La prossima settimana, non perderti uno degli imprenditori più importanti di San Andreas che si sballa con il suo stesso prodotto. Preparati a una nuova versione di una modalità classica e a tante ricompense a tema, appena in tempo per il 20 aprile.

GTA$ e RP doppi per la consegne delle pizze

Se la preparazione e il lavoro di squadra non fanno per te, ma la tua vocazione è saziare il popolo affamato, ottieni GTA$ e RP doppi nella consegna delle pizze. Raggiungi uno dei tre ristoranti Pizza This... di Los Santos per iniziare.

GTA$ e RP doppi in Hasta la Vista

Hasta la vista è una frenetica gara per la sopravvivenza tra ciclisti che pedalano a più non posso verso il traguardo e camionisti decisi a metterli sotto. A prescindere da come finirà, tutti i partecipanti ottengono guadagni doppi in questa modalità, che fa il suo ritorno fino al 16 aprile.Inizia raggiungendo Legion Square e partecipando alla serie in evidenza.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

Tuffati in una nuovissima serie della comunità su PS5, Xbox Series X|S, e PC (Enhanced) per ottenere ricompense triple fino al 16 aprile. Creata dalla community di Rockstar e ricca di adrenalina e creatività, la nuova selezione include una gara di parkour, uno spettacolo stupefacente, due deathmatch tattici a squadre con una posta in gioco altissima e altro.Panto Power Pipes di lukemac1994 Scatena tutta la potenza della Benefactor Panto in questa esilarante gara stunt. Attraversa tubi stunt intricati, schiva implacabili turbine eoliche e combatti per tenere tutte e quattro le ruote sul terreno in questa sfida compatta ma esaltante.EKU – VineWeed di Ujamino Preparati all'atmosfera stupefacente del 20 aprile gareggiando sull'insegna di Vinewood, astutamente trasformata giusto per l'occasione. *A2 - THE QUARRY di Andruk22 Armati con un equipaggiamento limitato e pensa attentamente a ogni tua mossa in questo deathmatch a squadre a distanza ravvicinata. Avrai a disposizione solo una mina di prossimità, quindi saranno strategia e precisione a decidere chi ne uscirà vittorioso. [- FATAL SHØØT -] di The-_FiienD Non farti ingannare dai colori vivaci e dalla brezza dell'oceano, il pericolo si nasconde dietro ogni angolo in questo deathmatch a squadre. Con pochissime coperture, per sopravvivere dovrai stare sempre in allerta e proteggere la tua posizione. Jump'hit di JeeVeePeePadroneggia il controllo dei veicoli a mezza altezza mentre svetti su imponenti tubi stunt in questa Gara stunt adrenalinica. Con 12 salti spericolati e una sola possibilità, ogni mossa è importante: basta una curva sbagliata per precipitare nel vuoto. [M]-Parkour#gauntlet di M-a-r-c-i-o Metti alla prova le tue abilità nella prima Gara parkour della serie della comunità, in cui esperti funamboli del veicolo affrontano una implacabile serie di ostacoli e sfide di equilibrio. Tra un salto mortale e una capriola, raggiungi il traguardo per ottenere la medaglia d'oro.#RMX - H200 2023 di Eyzixio Precisione, velocità e stile si scontrano in questo circuito stunt sospeso a sfioro sul mare. Un mix perfetto di curve tecniche, salti spericolati e tubi stunt uniti da colori abbinati ed eleganti.

30% di sconto sugli appartamenti di lusso e altro

Niente indica che ce l'hai fatta nella vita più di un appartamento di lusso. Acquista un appartamento di lusso sul sito di Dynasty 8 con il 30% di sconto fino al 16 aprile. Non si tratta solo di uno status symbol, ma di un portale verso grandi opportunità.

Sconti aggiuntivi

Karin Kuruma (sportiva blindata) – 30% di sconto

RUNE Zhaba (fuoristrada) – 30% di sconto

HVY Insurgent pick-up (fuoristrada) – 30% di sconto

Vapid Winky (fuoristrada) – 30% di sconto

Dewbauchee Vagner (supercar) – 30% di sconto

Mammoth Squaddie (SUV) – 30% di sconto

Dinka Kanjo SJ (coupé) – 30% di sconto

Pfister Neon (sportiva) – 30% di sconto

Dinka RT3000 (sportiva) – 30% di sconto

Bravado Greenwood (muscle car) – 30% di sconto

Karin Boor (fuoristrada) – 30% di sconto

Vysser Neo (sportiva) – 30% di sconto

Bravado Half-track (militare) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (Gratis per gli abbonati a GTA+) | Fucile pesante (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile militare (50% di sconto) | Storditore | Fucile da cecchino pesante | Pistola da tiratore | Coltello | Molotov | Granate | Gas lacrimogeno

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Declasse Tulip (muscle car) | Coil Voltic (supercar) | Western Rat Bike (moto) | Lampadati Michelli GT (sportiva classica) | Coil Raiden (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Vapid Clique Wagon (muscle car) | Canis Terminus (fuoristrada)Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Bravado Buffalo EVX (muscle car) Veicolo trofeo: piazzati nei primi 5 posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per vincere la Übermacht Cypher (sportiva) con la livrea a tempo limitato Circuito Fleeca.Nell'area di prova: Vapid Peyote Gasser (muscle car), Progen GP1 (supercar) e la Western Wolfsbane (moto) Ruota fortunata: Karin Previon (coupé)

GTA+

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare una Bollokan Envisage (sportiva) con l'esclusiva livrea Futurismo integrale gratuitamente al Vinewood Car Club. Gli abbonati possono anche ottenere la Maglia hockey LD Organics 420 e il Cappellino LD Organics 420 abbinato per festeggiare.Gli abbonati a GTA+ possono ancora riscattare la Classics Collection fino al 28 maggio e hanno sempre accesso a una selezione di titoli classici di Rockstar Games nella Raccolta di giochi di GTA+. Per ulteriori informazioni e per scoprire come abbonarti, consulta il sito di GTA+.

