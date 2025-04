GTA Online: ricompense triple, GTA$ doppi e altro

Segui Lamar in Velocità esplosiva (Remix). Ottieni ricompense triple nelle missioni di vendita di erba, GTA$ doppi dagli spacciatori, vestiti alla moda con regali 420 e altro

Lamar Davis è di nuovo nei guai fino al collo. In questa nuova versione di Velocità esplosiva, il furgone di LD Organics è in fiamme e sta offuscando la mente e la vista di Lamar, mentre una gang rivale si lancia all'inseguimento. Unisciti a Lamar e alle famiglie di Grove Street per scortare il prodotto alla destinazione finale o fai squadra con i Ballas e i Vagos per fermare la consegna.

Gioca a Velocità esplosiva (Lamar) fino al 23 aprile per ottenere GTA$ e RP doppi, che diventano quadrupli per gli abbonati a GTA+. Vincendo due round di Velocità esplosiva (Lamar) completerai anche la sfida settimanale e otterrai la Maglietta Nocche sballate nera, oltre a 100.000 GTA$.

Partecipa raggiungendo la serie in evidenza a Chamberlain Hills e celebra il 4/20 per tutta la settimana in GTA Online con abbigliamento di gioco a tema, bonus nelle missioni di vendita delle serre per la coltivazione di erba, vendite agli spacciatori e altro.

Abbigliamento 420

Vestiti all'ultima moda. Questa settimana, accedi e gioca a GTA Online per ricevere il Ciondolo 420 oro, il Completo Festival 420 verde e la Felpa Yeti Giorno della Terra. Completa la tua collezione 420 con le missioni di vendita degli stabilimenti di Centauri e ricevi la Felpa baja Güffy.

GTA$ tripli nelle missioni di vendita della serra per la coltivazione di erba

A prescindere da quanto ci provino, la depenalizzazione e la legalizzazione non riusciranno mai a sconfiggere il mercato nero. Scegli il tuo veleno e inonda le strade con la tua merce scaricando i carichi nelle missioni di vendita della serra per la coltivazione di erba e ottenendo GTA$ tripli.

Coltiva con velocità di produzione aumentata

Sovraccaricare la tua linea di rifornimento renderà più facile restare al passo con la domanda alle stelle. Sfrutta la velocità di produzione raddoppiata nella serra per la coltivazione di erba questa settimana.

I bonus di questa settimana sulla velocità di produzione e sulle missioni di vendita sono validi sia per le serre per la coltivazione di erba di Centauri sia per i prodotti organici del night club.

Vendi agli spacciatori al doppio

Monetizza sul picco di consumatori rifornendo gli spacciatori con il tuo prodotto e ottieni GTA$ doppi fino al 23 aprile.

Sconti per biker

Questa settimana, affronta la strada e tuffati in un mondo di traffici illegali con sconti speciali per gli MC, tra cui il 30% di sconto sulle clubhouse di Centauri e relative migliorie e modifiche e il 50% di sconto sulla serra per la coltivazione di erba e relative migliorie.

30% di sconto sulla Nagasaki Shotaro e altro

Fermati al semaforo su una sgargiante Nagasaki Shotaro (moto), in sconto del 30% questa settimana, e mostra a tutti come potrebbero essere le moto del futuro con fondi infiniti per il reparto ricerca e sviluppo.

Sconti aggiuntivi

Nagasaki Shinobi (moto) – 30% di sconto

Lampadati Tigon (supercar) – 30% di sconto

Pegassi Ignus (supercar) – 30% di sconto

Übermacht Rhinehart (berlina) – 30% di sconto

Annis RE-7B (supercar) – 30% di sconto

Annis S80RR (supercar) – 30% di sconto

Declasse Draugur (fuoristrada) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

El Strickler (gratis per gli abbonati a GTA+) | Mitra tattico (40% di sconto) | Carabina d'ordinanza | Fucile da battaglia (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciagranate compatto | Fucile a pompa | Stecca da biliardo | Mine di prossimità | Tubi bomba | Gas lacrimogeno

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Benefactor XLS (SUV) | Lampadati Viseris (sportiva classica) | Enus Cognoscenti Cabrio (coupé) | Declasse Vamos (muscle car) | Western Cliffhanger (moto)

Autosalone Luxury Autos

Invetero Coquette D1 (sportiva classica) | Pegassi Torero XO (supercar)

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car)

Veicolo trofeo: piazzati sul podio nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi per vincere la Pegassi Osiris (supercar).

Nell'area di prova: Dinka Enduro (moto), Shitzu Hakuchou (moto) e Western Zombie Bobber (moto)

Ruota fortunata: Western Rampant Rocket (moto)

