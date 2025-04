GTA Online: ricompense doppie Terrorbyte e Operazioni mobili

Ottieni ricompense doppie nelle attività dei clienti del Terrorbyte e nelle Operazioni mobili

Inoltre, bonus per il Laboratorio di acidi, GTA$ doppi nel file con priorità dell'FIB della settimana, torna Scia mortale e altro

Paige Harris sta chiamando a raccolta operatori esperti per affrontare le attività dei clienti del Terrorbyte e ottenere GTA$ e RP doppi fino al 30 aprile. I possessori del Benefactor Terrorbyte possono lanciare queste missioni ad alto rischio direttamente dal terminale touchscreen al suo interno. Se non l'hai già fatto, acquista questa bestia tecnologica da Warstock Cache & Carry.

Porta a termine tre attività dei clienti del Terrorbyte per completare la sfida settimanale e ottenere 100.000 GTA$.

GTA$ e RP doppi nelle Operazioni mobili

Conduci le strategiche Operazioni mobili dal tuo centro di comando personalizzato e porta a termine colpi di precisione o intercetta convogli nemici per ottenere GTA$ e RP doppi.

I possessori di bunker che vogliono espandere il proprio arsenale, possono acquistare il Centro Operativo Mobile con relative migliorie e modifiche con il 30% di sconto entro il 30 aprile.

Bonus Laboratorio di acidi

Dopo le avvisaglie della settimana scorsa, la scena degli psichedelici è entrata nel pieno della produzione. Tieni pronto il Laboratorio di acidi con le missioni di rifornimento di Mutt, ottenendo scorte doppie per alimentare la produzione. Nel frattempo, anche la velocità di produzione del Laboratorio di acidi è raddoppiata, assicurando grandi profitti.

Per strada, Dax ha bisogno di rinforzi per scatenare il caos. Chiamalo per affrontare gli incarichi dei Fooliganz e ottenere GTA$ e RP doppi aiutandolo a surclassare i suoi rivali e portare a termine il suo ultimo piano per fare soldi.

Avvia la tua carriera nel commercio di acidi acquistando l’MTL Brickade 6x6 (servizio), la base della tua produzione, con tanto di Laboratorio di acidi con il 30% di sconto da Warstock Cache & Carry.

GTA$ doppi nei file dell'FIB con priorità di questa settimana

L'ex agente dell'FIB Jodi Marshall è a caccia di un importante dispositivo di registrazione conservato a bordo di un jet dirottato in Il file della scatola nera. I possessori della fabbrica tessile possono affrontare il file con priorità dell'FIB di questa settimana e ottenere GTA$ doppi oltre ai guadagni aumentati.

I file con priorità dell'FIB possono essere completati solo una volta a settimana. Avvia l'app Darnell Inc. e cerca il tag File con priorità.

Torna Scia mortale

Scia mortale ti catapulta in uno scontro al neon in cui le moto Nagasaki Shotaro lasciano dietro di loro delle scie di luce mortali. Prendi i potenziamenti, surclassa i rivali e combatti per sopravvivere in una selezione di gare di Scia mortale. Che tu vinca o venga eliminato, questa settimana ogni round di questa modalità fornisce GTA$ e RP doppi ed è parte della serie in evidenza.

30% di sconto su Benefactor Terrorbyte, Centro Operativo Mobile, Brickade 6x6 e altro

Spingi la tua superiorità tattica verso nuove vette e sblocca nuove fonti di guadagno con Benefactor Terrorbyte, Centro Operativo Mobile e MTL Brickade 6x6, tutti con il 30% di sconto da Warstock Cache & Carry. Inoltre, 30% di sconto su tutte le migliorie e modifiche per il Terrorbyte e il Centro Operativo Mobile, oltre al Laboratorio di acidi per il Brickade 6x6.

Sconti aggiuntivi

Benefactor Terrorbyte – 30% di sconto

Migliorie e modifiche del Benefactor Terrorbyte – 30% di sconto

Centro Operativo Mobile – 30% di sconto

Migliorie e modifiche del Centro Operativo Mobile – 30% di sconto

MTL Brickade 6x6 con Laboratorio di acidi incluso – 30% di sconto

Överflöd Zeno (supercar) – 30% di sconto

Pfister Comet S2 Cabrio (sportiva) – 30% di sconto

Pfister Growler (sportiva) – 30% di sconto

Truffade Nero (supercar) – 30% di sconto

Declasse Impaler LX (muscle car) – 30% di sconto

Declasse Tulip M-100 (muscle car) – 30% di sconto

Declasse Walton L35 (fuoristrada) – 30% di sconto

Willard Eudora (muscle car) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (gratis per gli abbonati a GTA+) | Fucile da battaglia (50% di sconto) | Fucile a pompa bellico (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Storditore | Mitragliatrice Gusenberg | Pistola vintage | Manganello | Granate | Bombe adesive | Tubi bomba

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Vapid Riata (fuoristrada) | Canis Bodhi (fuoristrada) | Lampadati Pigalle (sportiva classica) | Übermacht Revolter (sportiva) | Declasse Tornado Rat Rod (sportiva classica)

Autosalone Luxury Autos

Bravado Dorado (SUV) | Bollokan Envisage (sportiva)

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Penaud La Coureuse (sportiva)

Veicolo trofeo: finisci sul podio nella serie di gare dell'Autoraduno di LS in un giorno qualsiasi di questa settimane per vincere le chiavi della Lampadati Tropos Rallye (sportiva)

Nell'area di prova: Western Daemon (moto), Dewbauchee Massacro (auto da corsa) (sportiva) e la Lampadati Furore GT (sportiva)

Ruota fortunata: Albany Cavalcade XL (SUV)

