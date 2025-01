Champions League, sorteggio playoff: Juventus-PSV, Milan-Feyenoord, Atalanta-Bruges

A Nyon, in Svizzera, si sono svolti oggi i sorteggi per i playoff della UEFA Champions League 2024/25. Le squadre italiane coinvolte, Juventus, Milan e Atalanta, hanno conosciuto i rispettivi avversari per gli spareggi che si terranno a febbraio.

La Juventus affronterà il PSV Eindhoven, una sfida che si preannuncia intensa. Il Milan se la vedrà con il Feyenoord, con la gara di ritorno prevista a San Siro. L'Atalanta, invece, è stata sorteggiata contro il Club Brugge, squadra già incontrata da Milan e Inter nella fase a gironi.

Gli altri accoppiamenti dei playoff sono:

Brest - Paris Saint-Germain

Monaco - Benfica

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Monaco

Sporting Lisbona - Borussia Dortmund

Le partite di andata si disputeranno l'11 e 12 febbraio, mentre i ritorni sono programmati per il 18 e 19 febbraio. Successivamente, il 21 febbraio, si terrà un nuovo sorteggio per definire il tabellone dagli ottavi di finale fino alla finale, prevista per il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le squadre che supereranno i playoff si uniranno alle otto già qualificate agli ottavi: Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lilla e Aston Villa. Queste formazioni attendono di conoscere le loro avversarie per la fase successiva della competizione.

Per quanto riguarda le squadre italiane, la Juventus cercherà di imporsi sul PSV Eindhoven, mentre il Milan punta a superare il Feyenoord per avanzare agli ottavi. L'Atalanta, dal canto suo, mira a proseguire il proprio cammino europeo superando il Club Brugge. La Champions League entra così nella fase decisiva, con incontri che promettono spettacolo e grande competizione tra le migliori squadre d'Europa.

