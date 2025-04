Inter-Bayern Monaco 2-2: pareggio a San Siro e semifinale di Champions per i nerazzurri

Inter e Bayern Monaco chiudono sul 2-2 il ritorno dei quarti di Champions League a San Siro: un risultato che, sommato al 2-1 ottenuto a Monaco, consegna la qualificazione alla semifinale alla squadra di Simone Inzaghi, attesa ora dal Barcellona. Tutti i gol arrivano nella ripresa: vantaggio tedesco con Harry Kane, pareggio e sorpasso nerazzurro firmati Lautaro Martinez e Pavard, poi rete del definitivo pareggio con Dier.

Inzaghi schiera l’undici titolare, ad eccezione dell’infortunato Dumfries. In porta c’è Sommer, difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, con Darmian e Dimarco sulle fasce. In attacco la coppia Lautaro-Thuram. Per i bavaresi, Kompany è ancora senza Neuer: in porta c’è Urbig, difesa con Laimer, Dier, Kim e Stanisic, mediana con Kimmich e Goretzka, davanti Muller, Olise e Sané alle spalle di Kane.

Primo tempo intenso, con ritmi elevati imposti dal Bayern. Al 3' occasione per Olise, ma Pavard devia in angolo. Risposta Inter con Dimarco al 9', poi salvataggio di Bastoni su Olise all'11'. I nerazzurri sfiorano il gol al 29' con Thuram, anticipato di un soffio da un tocco di Acerbi. Al 36' Sommer respinge un tiro di Sané, al 39' ancora il tedesco pericoloso in rovesciata.

La ripresa si apre con l’Inter pericolosa su corner, ma il Bayern colpisce per primo: al 52' Sané serve Kimmich, che trova Kane in area. L’attaccante inglese si libera e batte Sommer per lo 0-1. Al 58' arriva il pari: corner di Dimarco, Lautaro prima sbatte su Kimmich, poi ribatte in rete con il destro. Tre minuti dopo, nuovo corner e colpo di testa vincente di Pavard per il 2-1. Il Bayern reagisce e al 76' trova il 2-2 con Dier, che incorna da posizione angolata su assist di Gnabry. Nel recupero brividi per l’Inter: Kane fallisce un'occasione al 91', Muller e Coman sfiorano il gol, ma il risultato non cambia. L'Inter resiste e si prende la semifinale.

