Biglietti Inter-Barcellona, semifinali Champions League: date, fasi di vendita e info per la finale di Monaco

Dopo l’eliminazione del Bayern, l’Inter approda in semifinale di Champions League e affronterà il Barcellona. L’andata si giocherà il 30 aprile al Camp Nou, mentre il ritorno è in programma il 6 maggio a San Siro, dove si prevede un altro tutto esaurito, dopo il record da oltre 10 milioni incassati contro i tedeschi.

La vendita dei biglietti per Inter-Barcellona inizia giovedì 17 aprile alle ore 15, con diverse fasi:

Fase 1: conferma posto per abbonati Serie A 2024-2025.

Fase 2: vendita per abbonati Serie A su posti UEFA, solo online su inter.it/tickets. Alcuni settori (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R/S, Secondo Arancio Centrale 268/270, Terzo Rosso Centrale 328/330) non potranno essere confermati per regolamento UEFA. Per questi abbonati, sarà possibile acquistare un altro posto disponibile tra le 12 e le 15:30 di martedì 22 aprile. I biglietti saranno caricati sulla tessera "Siamo Noi".

Fase 3: riservata agli abbonati Plus e soci Inter Club. Dalle 16 del 22 aprile fino alla mezzanotte del 23, gli abbonati Plus potranno acquistare fino a 2 biglietti. Il 24 aprile, dalle 12 alla mezzanotte, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 tagliandi.

Fase 4: vendita per i possessori della tessera "Siamo Noi" attiva e sottoscritta entro il 16 aprile 2025, a partire dalle 12 di venerdì 25 aprile.

Vendita libera: lunedì 28 aprile dalle 12, solo in caso di disponibilità residue.

Per quanto riguarda la finale del 31 maggio a Monaco di Baviera, i biglietti saranno in parte assegnati ai tifosi delle squadre finaliste, in parte venduti tramite sorteggio al pubblico generale. Il totale disponibile per tifosi e pubblico sarà di 38.700 tagliandi su 64.500 posti. Ciascuna finalista riceverà 18.000 biglietti.

I prezzi ufficiali per la finale sono:

Fans First (per tifosi delle squadre): 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

Disabili: 70 € (con un accompagnatore gratuito)

La vendita per il pubblico generale sarà gestita tramite il sito uefa.com.

