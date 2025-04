Serie A fuori dalla corsa per il quinto posto in Champions League: decisiva l'eliminazione della Lazio

La Serie A non avrà cinque club in Champions League. L’eliminazione della Lazio nei quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt ha chiuso ogni possibilità per l’Italia di superare la Liga nel ranking Uefa. La Spagna è ormai certa del secondo posto, alle spalle dell’Inghilterra, e otterrà così un posto extra nella massima competizione europea.

Nelle coppe europee la settimana ha visto l’Inter raggiungere le semifinali di Champions League, dove affronterà il Barcellona, e la Fiorentina qualificarsi in Conference League. La Liga, oltre al successo dei catalani, può ancora contare sull’Athletic Bilbao in Europa League e sul Betis Siviglia in Conference, che sfiderà proprio la squadra di Palladino. Il punteggio totale del campionato spagnolo nel ranking Uefa è salito a 23,250 punti, contro i 21,187 della Serie A, uno scarto non colmabile neppure con una vittoria finale dell’Inter o della Fiorentina.

