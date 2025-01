Europa League: Sorteggio Playoff, Orario, Diretta TV e possibili avversarie della Roma

Oggi, venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 13:00, si terrà a Nyon, Svizzera, il sorteggio dei playoff di Europa League. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato scopriranno le loro avversarie negli spareggi. La Roma, grazie alla vittoria nell'ultima partita contro l'Eintracht Francoforte, si è assicurata un posto nei playoff. Le possibili avversarie per i giallorossi sono Ferencváros o Porto.

La Lazio, avendo concluso la fase campionato al primo posto, accede direttamente agli ottavi di finale e non parteciperà al sorteggio odierno. Le squadre classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie e affronteranno le squadre classificate dal 17° al 24° posto, non teste di serie. Gli accoppiamenti seguiranno questo schema:

9ª o 10ª vs 23ª o 24ª

11ª o 12ª vs 21ª o 22ª

13ª o 14ª vs 19ª o 20ª

15ª o 16ª vs 17ª o 18ª

Le partite di andata dei playoff si disputeranno il 13 febbraio, mentre le gare di ritorno sono programmate per il 20 febbraio. Il 21 febbraio si svolgerà un nuovo sorteggio per determinare gli accoppiamenti degli ottavi di finale, fase in cui entreranno in gioco le prime otto squadre della fase campionato, tra cui la Lazio. Esiste la possibilità di un derby europeo tra Lazio e Roma in questa fase.

La cerimonia del sorteggio sarà trasmessa in diretta su TV8, Sky Sport 24 e in streaming su NOW, SkySport.it e sul canale YouTube di Sky Sport.

Le 16 squadre partecipanti ai playoff sono: Bodø/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencváros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union SG, PAOK, Twente e Fenerbahçe.

Per la Roma, l'obiettivo è superare i playoff per accedere agli ottavi di finale e proseguire il cammino in Europa League.

