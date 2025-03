Europa League: Athletic Bilbao 3-1 Roma – Giallorossi eliminati

L'Athletic Bilbao ha eliminato la Roma dalla Europa League con una vittoria per 3-1 nel match di ritorno degli ottavi di finale, ribaltando la sconfitta per 2-1 subita all'andata e avanzando con un punteggio complessivo di 4-3.

La partita ha subito una svolta all'11º minuto, quando il difensore della Roma Mats Hummels è stato espulso per un fallo su Maroan Sannadi, lasciando i giallorossi in dieci uomini.

Approfittando della superiorità numerica, l'Athletic ha dominato il possesso palla e creato diverse occasioni da gol. Nico Williams ha aperto le marcature nei minuti di recupero del primo tempo con un tiro deviato da Angeliño, che ha ingannato il portiere Mile Svilar.

Nel secondo tempo, la pressione dei padroni di casa è continuata. Al 68º minuto, Yuri Berchiche ha raddoppiato con un colpo di testa su calcio d'angolo. All'82º minuto, Nico Williams ha segnato la sua doppietta personale, superando la difesa avversaria e portando il risultato sul 3-0.

La Roma ha accorciato le distanze al 93º minuto con un rigore trasformato da Leandro Paredes, concesso per un fallo su Stephan El Shaarawy, ma il gol è servito solo a rendere meno amara la sconfitta.

Con questa vittoria, l'Athletic Bilbao si qualifica ai quarti di finale della Europa League, dove affronterà la vincente tra Rangers e Fenerbahçe.

Roma-Athletic Bilbao Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, la Roma ospiterà l'Athletic Bilbao allo Stadio Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita inizierà alle ore 21:00. Probabili formazioniRoma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Europa League: sorteggiati gli ottavi di finale, Lazio contro Viktoria Plzen e Roma sfida l'Athletic Bilbao - Oggi, 21 febbraio 2025, a Nyon, si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Le squadre italiane hanno conosciuto i loro avversari: la Lazio affronterà i cechi del Viktoria Plzen, mentre la Roma se la vedrà con gli spagnoli dell'Athletic Bilbao.

Roma-Porto Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - La Roma affronta il Porto oggi, giovedì 20 febbraio 2025, nel ritorno dei playoff di Europa League allo Stadio Olimpico. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Claudio Ranieri punta alla vittoria per accedere agli ottavi di finale.La partita inizierà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport.