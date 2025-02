Europa League: sorteggiati gli ottavi di finale, Lazio contro Viktoria Plzen e Roma sfida l'Athletic Bilbao

Oggi, 21 febbraio 2025, a Nyon, si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Le squadre italiane hanno conosciuto i loro avversari: la Lazio affronterà i cechi del Viktoria Plzen, mentre la Roma se la vedrà con gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. È stato evitato un derby romano in questa fase della competizione.

Gli altri accoppiamenti degli ottavi di finale sono:

Bodø/Glimt vs. Olympiacos

Fenerbahce vs. Rangers

Ajax vs. Eintracht Francoforte

Steaua Bucarest vs. Lione

AZ Alkmaar vs. Tottenham

Manchester United vs. Real Sociedad

Le partite di andata si disputeranno il 6 marzo 2025, mentre quelle di ritorno il 13 marzo 2025. I quarti di finale sono previsti per il 10 e 17 aprile, le semifinali per l'1 e l'8 maggio, con la finale in programma il 21 maggio a Bilbao.

In caso di qualificazione ai quarti di finale, la Lazio affronterebbe la vincente tra Bodø/Glimt e Olympiacos, mentre la Roma se la vedrebbe con la vincente tra Fenerbahce e Rangers.

Per le squadre italiane, questi incontri rappresentano un'importante opportunità per avanzare nella competizione europea e avvicinarsi alla finale di Bilbao.

