Roma-Athletic Bilbao Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, la Roma ospiterà l'Athletic Bilbao allo Stadio Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita inizierà alle ore 21:00.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; Berenguer. Allenatore: Valverde.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su NOW e Sky Go. Per chi desidera vivere l'atmosfera del match in compagnia di altri tifosi a Roma, alcuni locali trasmetteranno la partita:

Angeli Rock: situato in via Ostiense 193 b, vicino alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, offre la possibilità di seguire la partita su schermi HD, con un'ampia scelta di cibo e bevande. È consigliata la prenotazione.

Il Clown Pub: situato in Via Litoranea 22, trasmetterà la partita su maxi schermo HD. Per prenotazioni, è possibile contattare i numeri 339/8609330 o 06/56470486.

La partita di ritorno si giocherà giovedì 13 marzo alle ore 18:45. La squadra che passerà il turno affronterà ai quarti di finale la vincente tra Fenerbahçe e Rangers.

