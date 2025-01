GeForce NOW festeggia cinque anni di cloud

GeForce NOW festeggia cinque anni di cloud gaming con grandi titoli AAA

A febbraio, GeForce NOW celebra cinque anni di innovazione, trasformando il modo in cui i giocatori accedono ai loro titoli preferiti attraverso qualsiasi dispositivo. Dalla sua uscita dalla fase beta nel 2020, la piattaforma ha accolto una community sempre più numerosa e oggi supporta oltre 2.000 titoli nella sua libreria cloud.

Ma non ci fermeremo a soffiare sulle candeline: per celebrare questo traguardo, ogni settimana di febbraio sarà dedicata al rilascio nel cloud di un titolo AAA giocabile ad alte prestazioni su qualsiasi dispositivo. Tra i titoli più attesi ci sono Kingdom Come: Deliverance II di Warhorse Studios, Avowed di Obsidian Entertainment e Sid Meier's Civilization VII di 2K Games. Altri titoli saranno annunciati ogni giovedì nel GFN.

In questo appuntamento di GFN Thursday, 9 nuovi titoli si aggiungono al Cloud questa settimana:

Space Engineers 2 (Nuovo rilascio su Steam, 27/01)

Eternal Strands (Nuovo rilascio su Steam, 28/01)

Orcs Must Die! Deathtrap (Nuovo rilascio su Steam, 28/01)

Sniper Elite: Resistance (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 30/01)

Heart of the Machine (Nuovo rilascio su Steam, 31/01)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Nuovo rilascio su Steam, 31/01)

Dead Island 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Pax Dei ( Steam )

) Sifu ( Steam )

Date un’occhiata a quello che arriverà durante febbraio:

Kingdom Come Deliverance II (Nuovo rilascio su Steam, 4/02)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 6/02)

SWORN (Nuovo rilascio su Steam, 6/02)

Sid Meier’s Civilization VII (Nuovo rilascio su Steam e Epic Games Store, 11/02)

Legacy: Steel & Sorcery (Nuovo rilascio su Steam, 12/02)

Tomb Raider IV-VI Remastered (Nuovo rilascio su Steam, 14/02)

Avowed (Nuovo rilascio su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass,18/02)

Lost Records: Bloom & Rage (Nuovo rilascio su Steam, 18/02)

Abiotic Factor ( Steam )

) Alan Wake (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

HUMANITY ( Steam )

) Murky Divers ( Steam )

) Somerville (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Songs of Silence ( Steam )

) UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes (Steam)

