12 nuovi titoli sono in arrivo su GeForce now

Preparati alla tua prossima avventura! GeForce NOW porta nel cloud inZOI, l’innovativo simulatore di vita di KRAFTON, uno dei 12 nuovi titoli in arrivo questa settimana. Gli utenti potranno godersi un gameplay coinvolgente e infinite opzioni di personalizzazione, sempre e ovunque.Con GeForce NOW, puoi giocare in streaming a inZOI direttamente dai server GeForce RTX, senza download, aggiornamenti o hardware di alto profilo. Che tu stia usando un laptop, un desktop, un Mac, una TV o un dispositivo mobile, potrai vivere la grafica mozzafiato del gioco fino a 4K e 120 fps.In esclusiva per gli utenti di GeForce NOW, questa settimana arriva nel cloud anche la First Look Demo di Sunderfolk. Scopri un regno magico in cui fino a quattro giocatori possono usare i loro telefoni come controller per un RPG tattico a turni. Con tutte e sei le classi di personaggi sbloccate, potrai sperimentare strategie e composizioni di squadra in tempo reale.Ecco la lista completa dei 12 titoli aggiunti:Sunderfolk First Look Demo (Nuovo rilascio, 25/03)Atomfall (Nuovo rilascio su Steam e Xbox disponibile su PC Game Pass, 27/03)The First Berserker: Khazan (Nuovo rilascio su Steam, 27/03)inZOI (Nuovo rilascio su Steam, 27/03)Beholder (Epic Games Store)Bus Simulator 21 (Epic Games Store)Galacticare (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Half-Life 2 RTX Demo (Steam)The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam)One Lonely Outpost (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Psychonauts (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Undying (Epic Games Store)

11 nuovi titoli sono in arrivo su Geforce Now - Sono in arrivo su Geforce NOW altri titoli Blizzard. Heroes of the Storm, Warcraft Rumble e tre giochi rimasterizzati della serie Warcraft sono tra gli 11 nuovi giochi che si aggiungono al cloud questa settimana.Tuffati nell'azione MOBA con Heroes of the Storm, dove potrai controllare gli eroi iconici del franchise di Blizzard.

Monster Hunter Wilds e Split Fiction in arrivo su GeForce NOW - Preparati a un'esperienza di gioco Wild e straordinaria nel cloud! Che tu voglia affilare la tua spada gigante o partire per un’avventura mozzafiato con gli amici, GeForce NOW porta nel cloud due dei titoli più attesi: Monster Hunter Wilds di Capcom e Split Fiction di EA.

14 titoli in arrivo su GeForce NOW a marzo - Titoli AAA si aggiungono alla libreria cloud, tra cui ‘Split Fiction’ e l’ultimissimo aggiornamento di ‘Honkai: Star Rail’ GeForce NOW porta una nuova selezione di giochi per i suoi utenti, offrendo la possibilità di giocare su qualsiasi dispositivo senza la necessità di hardware di fascia alta.