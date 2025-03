11 nuovi titoli sono in arrivo su Geforce Now

Sono in arrivo su Geforce NOW altri titoli Blizzard. Heroes of the Storm, Warcraft Rumble e tre giochi rimasterizzati della serie Warcraft sono tra gli 11 nuovi giochi che si aggiungono al cloud questa settimana.

Tuffati nell'azione MOBA con Heroes of the Storm, dove potrai controllare gli eroi iconici del franchise di Blizzard. Crea strategie con eserciti di miniature digitali dell'universo di Warcraft in Warcraft Rumble, oppure goditi le versioni rimasterizzate dei classici giochi di strategia in real-time di Warcraft.

Inoltre, non perdere l'ultimo aggiornamento di Zenless Zone Zero 1.6 "Among the Forgotten Ruins", che introduce nuovi agenti come Soldier 0 - Anby e Trigger, insieme a nuovi contenuti, funzionalità di gioco ed eventi. Gli utenti di GeForce NOW possono essere tra i primi ad accedervi senza dover aspettare download o aggiornamenti.

La lista completa della settimana include:

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

City Transport Simulator: Tram (Steam)

Dave the Diver ( Steam )

) Heroes of the Storm (Battle.net)

Microtopia ( Steam )

) Orcs Must Die Deathtrap (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Steam)

Warcraft I Remastered (Battle.net)

Warcraft II Remastered (Battle.net)

Warcraft III: Reforged (Battle.net)

Warcraft Rumble (Battle.net)

Monster Hunter Wilds e Split Fiction in arrivo su GeForce NOW - Preparati a un'esperienza di gioco Wild e straordinaria nel cloud! Che tu voglia affilare la tua spada gigante o partire per un’avventura mozzafiato con gli amici, GeForce NOW porta nel cloud due dei titoli più attesi: Monster Hunter Wilds di Capcom e Split Fiction di EA.

14 titoli in arrivo su GeForce NOW a marzo - Titoli AAA si aggiungono alla libreria cloud, tra cui ‘Split Fiction’ e l’ultimissimo aggiornamento di ‘Honkai: Star Rail’ GeForce NOW porta una nuova selezione di giochi per i suoi utenti, offrendo la possibilità di giocare su qualsiasi dispositivo senza la necessità di hardware di fascia alta.

Esplora il mondo di ‘Avowed’ su GeForce NOW - Per festeggiare il quinto anniversario di GeForce Now, ‘Avowed’ arriva nel Cloud Gli utenti di GeForce NOW possono immergersi immediatamente nell’action RPG di Obsidian Entertainment, Avowed, senza dover attendere il download del gioco. Grazie allo streaming dal cloud, non ci sono limiti hardware: puoi giocare su PC, Mac, SHIELD TV, Smart TV e molto altro.