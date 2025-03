Monster Hunter Wilds e Split Fiction in arrivo su GeForce NOW

Preparati a un'esperienza di gioco Wild e straordinaria nel cloud! Che tu voglia affilare la tua spada gigante o partire per un’avventura mozzafiato con gli amici, GeForce NOW porta nel cloud due dei titoli più attesi: Monster Hunter Wilds di Capcom e Split Fiction di EA.

Questi due giochi di alto livello, caratterizzati da gameplay innovativo e grafica spettacolare, sono tra gli otto nuovi titoli che si aggiungono al cloud questa settimana. Con GeForce NOW, puoi immergerti in mondi straordinari senza preoccuparti delle specifiche di sistema, assicurandoti di essere sempre pronto per la prossima sfida. Monster Hunter Wilds, l’ultimo capitolo della celebre saga di Capcom, introduce sistemi meteorologici dinamici, comportamenti dei mostri migliorati, 14 tipi di armi, una nuova modalità Focus per attacchi mirati e una trama avvincente.

Split Fiction, sviluppato da Hazelight Studios (creatori di It Takes Two), è un’avventura che cambia genere, giocabile in co-op online o locale. Nei panni di Mio e Zoe, due scrittrici intrappolate in una simulazione che ruba le loro storie, esplorerai città futuristiche e foreste incantate, risolvendo enigmi che sfidano la gravità e padroneggiando abilità uniche.

Ecco la lista completa dei giochi della settimana:

Dragonkin: The Banished (Nuovo rilascio su Steam, 6/03)

Split Fiction (Nuovo rilascio su EA App and Steam, 6/03)

Split Fiction: Friend’s Pass (Nuovo rilascio su EA App and Steam, 6/03)

FragPunk (Nuovo rilascio su Steam, 6/03)

Ghostrunner 2 ( Epic Games Store )

) Kingdom Come: Deliverance II (Epic Games Store)

Monster Hunter Wilds ( Steam )

) Prey (Epic Games Store, Steam, e Xbox disponibile su PC Game Pass)

14 titoli in arrivo su GeForce NOW a marzo - Titoli AAA si aggiungono alla libreria cloud, tra cui ‘Split Fiction’ e l’ultimissimo aggiornamento di ‘Honkai: Star Rail’ GeForce NOW porta una nuova selezione di giochi per i suoi utenti, offrendo la possibilità di giocare su qualsiasi dispositivo senza la necessità di hardware di fascia alta.

Esplora il mondo di ‘Avowed’ su GeForce NOW - Per festeggiare il quinto anniversario di GeForce Now, ‘Avowed’ arriva nel Cloud Gli utenti di GeForce NOW possono immergersi immediatamente nell’action RPG di Obsidian Entertainment, Avowed, senza dover attendere il download del gioco. Grazie allo streaming dal cloud, non ci sono limiti hardware: puoi giocare su PC, Mac, SHIELD TV, Smart TV e molto altro.

GeForce NOW accoglie Warner Bros. Games - Scopri la celebre trilogia del Cavaliere Oscuro, tra i sette nuovi titoli di questa settimana, insieme al debutto di Sid Meier's Civilization VII, mentre proseguono i festeggiamenti per il quinto anniversario di GeForce NOW!In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l'espansione della libreria più famosa del cloud gaming, con l'ingresso di Warner Bros.