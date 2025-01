Formula 1 e Louis Vuitton: accordo decennale per una partnership esclusiva

Louis Vuitton entra ufficialmente nel mondo della Formula 1 con un accordo decennale che la vede diventare Partner Ufficiale del campionato. Questa collaborazione, parte dell'intesa globale tra Formula 1 e il gruppo LVMH annunciata nell'ottobre 2024, coinvolge anche altri marchi prestigiosi come Moët Hennessy e TAG Heuer.

A partire dalla stagione 2025, Louis Vuitton sarà presente in tutte le tappe più iconiche del calendario di Formula 1. La Maison avrà una visibilità costante con segnaletica a bordo pista, una novità assoluta per il brand in un evento sportivo. Inoltre, il celebre "Trophy Trunk" di Louis Vuitton sarà esposto prima di ogni gara e successivamente sul podio per celebrare il vincitore.

Il 16 marzo 2025, in occasione del Gran Premio d'Australia a Melbourne, Louis Vuitton sarà Title Partner dell'evento, che prenderà il nome di "Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025". Durante questa manifestazione, il motto "La Vittoria viaggia in Louis Vuitton" sarà visibile attraverso grafiche dinamiche lungo il circuito.

Questa partnership riflette i valori condivisi di innovazione e ricerca dell'eccellenza tra Louis Vuitton e la Formula 1. Entrambe le realtà mirano a superare i propri limiti, promuovendo storie di successo e celebrando le straordinarie prestazioni dei piloti. La collaborazione sottolinea anche la crescente interconnessione tra moda, cultura, intrattenimento e sport.

Il "Trophy Trunk" di Louis Vuitton, simbolo di trionfo in competizioni sportive di rilievo come la FIFA World Cup e le Olimpiadi di Parigi 2024, sarà realizzato nell'atelier storico di Asnières, in Francia. Questi bauli su misura saranno decorati con l'iconica "V" in combinazioni di colori speciali per ogni gara, mantenendo il tradizionale sfondo marrone.

Pietro Beccari, Presidente e CEO di Louis Vuitton, ha dichiarato: "Sono immensamente orgoglioso di questa partnership tra Louis Vuitton e la Formula 1, con l'ambizione comune di puntare sempre all'innovazione, all'artigianato e all’eccellenza". Anche Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha espresso entusiasmo: "Questa è un'incredibile partnership che unisce due dei marchi più importanti al mondo. La sinergia tra le nostre organizzazioni è eccezionale, grazie all'attenzione reciproca per l'innovazione, la creatività e la ricerca costante dell'eccellenza".

Con questa collaborazione, Louis Vuitton rafforza la sua presenza nel mondo dello sport, unendo lusso e competizione ai massimi livelli.

Formula 1: Gran Premio di Abu Dhabi 2024 – Orari, Programma e Dove Vederlo in TV - Il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2024 segna la conclusione della stagione di Formula 1. Mentre Max Verstappen ha già celebrato il suo quarto titolo mondiale consecutivo, l'attenzione è rivolta alla competizione per il Campionato Costruttori. La Ferrari mira a colmare un distacco di 21 punti dalla McLaren, dopo aver ridotto lo svantaggio nel precedente Gran Premio in Qatar.

Formula 1: duello Ferrari-McLaren per il titolo Costruttori e sfida Norris-Leclerc per il secondo posto - Max Verstappen ha già conquistato il suo quarto Mondiale Piloti consecutivo in Formula 1, ma il titolo Costruttori sarà deciso nell'ultima gara della stagione. Domenica 8 dicembre, al Gran Premio di Abu Dhabi, Ferrari e McLaren si contenderanno la vittoria, con la scuderia inglese in vantaggio di soli 21 punti.

Formula 1: il calvario di Sergio Pérez continua, errore clamoroso al via della Sprint del Qatar - Il difficile periodo di Sergio Pérez in Formula 1 si è ulteriormente aggravato durante la Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Nonostante un contratto con Red Bull valido fino al 2026, le sue prestazioni deludenti stanno mettendo in dubbio la sua permanenza nel team.