Formula 1, GP Arabia Saudita 2025: orari, diretta TV e griglia di partenza

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2025, quinta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1, si disputa oggi, domenica 20 aprile, sul circuito cittadino di Jeddah.

La gara prende il via alle ore 19:00 italiane e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. La differita in chiaro è prevista su TV8 e tv8.it a partire dalle 21:30 .

Griglia di partenza

Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole position con un tempo di 1:27.294, precedendo di soli 10 millesimi Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes) partirà terzo, seguito da Charles Leclerc (Ferrari). Il rookie italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha ottenuto il quinto posto. Lewis Hamilton (Ferrari) partirà settimo, mentre Lando Norris (McLaren), attuale leader del mondiale, scatterà dalla decima posizione dopo un incidente in Q3 turn0news23.

Per la gara sono previste condizioni di caldo secco, con temperature intorno ai 30-31°C e vento da nord-ovest in attenuazione rispetto alle qualifiche .

Classifica piloti prima della gara

Lando Norris (McLaren) – 77 punti Oscar Piastri (McLaren) – 74 punti Max Verstappen (Red Bull) – 69 punti

La gara si preannuncia combattuta, con McLaren e Red Bull pronte a contendersi la vittoria su uno dei circuiti più veloci e tecnici del calendario.

