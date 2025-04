Formula 1, GP Arabia Saudita 2025: orari e dove vedere le qualifiche di oggi

Oggi, sabato 19 aprile 2025, si svolgono le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, quinto appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1. La sessione è programmata per le ore 19:00 italiane presso il circuito cittadino di Jeddah.

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213). Per lo streaming, sono disponibili le piattaforme Sky Go e NOW. La differita in chiaro sarà visibile su TV8 a partire dalle ore 21:30 turn0search3.

Lando Norris guida la classifica piloti con 77 punti, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri a 74. Max Verstappen è terzo con 69 punti. McLaren domina la classifica costruttori con 151 punti, davanti a Mercedes (93) e Red Bull (71) .

Nelle prove libere di ieri, Pierre Gasly ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione con l'Alpine, mentre Lando Norris ha primeggiato nella seconda sessione, seguito da Oscar Piastri e Max Verstappen .

Programma di oggi

Ore 15:30: Prove Libere 3

Ore 19:00: Qualifiche

Il circuito di Jeddah, lungo 6,174 km con 27 curve, è noto per le sue alte velocità e le sfide tecniche. Le condizioni meteo previste per le qualifiche indicano temperature intorno ai 28°C con venti moderati . Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, è possibile consultare le fonti ufficiali e i canali dedicati alla Formula 1.

Potrebbe interessarti anche: