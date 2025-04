Formula 1, GP Arabia Saudita: orari delle prove libere e dove seguirle in diretta

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Dopo il Bahrain, le monoposto si spostano sul circuito di Gedda, dove oggi, venerdì 18 aprile, si disputeranno le prime due sessioni di prove libere. La Ferrari cerca conferme, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton puntano a salire finalmente sul podio, dopo risultati altalenanti nelle prime quattro gare, condizionate dallo strapotere della McLaren e dalle prestazioni di Max Verstappen.

Il programma odierno prevede la prima sessione di libere alle ore 15:30 e la seconda alle 19:00. La terza sessione si svolgerà domani, sabato 19 aprile, poco prima delle qualifiche. Il Gran Premio scatterà domenica 20 aprile alle 19:00.

Programma di oggi, venerdì 18 aprile

Ore 15:30 – Prove Libere 1

Ore 19:00 – Prove Libere 2

Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport F1, con possibilità di seguire l'evento anche in streaming su Sky Go e NOW.

