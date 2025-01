Firenze, omicidio di Maati Moubakir: arrestati altri due giovani a Campi Bisenzio

Le forze dell'ordine hanno arrestato un 18enne e un 22enne, entrambi residenti a Campi Bisenzio, in relazione all'omicidio del 17enne Maati Moubakir, avvenuto il 29 dicembre scorso. Questi arresti si aggiungono a quelli effettuati il 10 gennaio, portando a cinque il numero totale degli indagati attualmente detenuti presso il carcere di Sollicciano.

Secondo le indagini, Maati Moubakir è stato inseguito in strada dai cinque aggressori, tutti armati di coltelli e oggetti contundenti, durante una violenta lite scaturita per futili motivi. Nonostante fosse già gravemente ferito, la vittima ha tentato di fuggire salendo su un autobus di linea, ma è stata costretta a scendere con la forza e colpita nuovamente in modo mortale.

I due nuovi arrestati sono accusati di omicidio volontario, aggravato da futili motivi e crudeltà, data la particolare efferatezza dell'azione criminosa. Le indagini, condotte dalla Procura di Firenze, sono proseguite dopo i primi arresti per ricostruire completamente i fatti e rafforzare il quadro probatorio nei confronti dei nuovi indagati.

Con questi ultimi arresti, le autorità ritengono di aver individuato tutti i responsabili coinvolti nell'omicidio di Maati Moubakir. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto.

