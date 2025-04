Firenze - Certaldo, 37enne trovato morto in casa con ferite da coltello: disposta autopsia

Un uomo di 37 anni, originario di Poggibonsi e residente a Certaldo in provincia di Firenze, è stato trovato senza vita nella propria abitazione con numerose ferite da arma da taglio. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i familiari, preoccupati per l’assenza di risposte alle telefonate, si sono recati nell’appartamento e hanno allertato i soccorsi.

Sul corpo dell’uomo erano presenti coltellate distribuite su braccia, gambe e busto. Inizialmente si era ipotizzato un gesto volontario, ma la tipologia e la quantità delle ferite ha spinto gli inquirenti a disporre accertamenti supplementari. Il pubblico ministero Leopoldo De Gregorio della Procura di Firenze ha ordinato l'autopsia, ritenendo necessarie ulteriori verifiche per chiarire la dinamica della morte.

Sono stati sequestrati anche dispositivi tecnologici personali, tra cui telefono cellulare e computer, che verranno analizzati nel tentativo di ottenere elementi utili per le indagini. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

I familiari dell’uomo avrebbero riferito che negli ultimi tempi non aveva manifestato comportamenti preoccupanti. L’autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni presso l’istituto di medicina legale di Firenze.

