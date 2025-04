Agguato nella notte a Firenze: spari e violenza contro due ragazzi in Piazza dell'Isolotto

Due ragazzi italiani di origine magrebina, entrambi nati nel 2001, sono stati vittime di un violento agguato avvenuto intorno all’1:30 nei pressi di Piazza dell’Isolotto a Firenze. Un gruppo di persone ha attaccato i giovani: uno è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, l’altro è stato colpito con un pugno. Il ferito da arma da fuoco è stato trasportato all’ospedale di Careggi ma non è in pericolo di vita, mentre l’altro è stato portato al Torregalli. La polizia, coordinata dalla Procura, ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. I motivi dell’aggressione restano al momento sconosciuti.

