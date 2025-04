Firenze, omicidio di guardia giurata: killer confessa e indica il luogo del corpo

Nel Mugello è stato scoperto l'omicidio di Federico Perissi, una guardia giurata di 45 anni residente a Firenze, scomparso da giorni. Il delitto è stato confessato dal suo assassino, un 41enne senegalese, arrestato a Ferrara con l'accusa di rapina.

Durante l'interrogatorio, l'uomo ha rivelato di essere l'autore dell'omicidio e ha fornito indicazioni precise sul luogo dove aveva nascosto il corpo, vicino al lago di Bilancino, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), sotto un cavalcavia. Il cadavere di Perissi è stato ritrovato sepolto nel fango nella notte tra il 14 e il 15 aprile.

Il senegalese era stato già arrestato a Firenze per un tentativo di sequestro presso un locale del quartiere Novoli. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio, ma sembra che la vittima conoscesse l'aggressore. La guardia giurata, inoltre, era stata vista di recente a bordo della sua auto, che è stata trovata a Ferrara insieme all'assassino. Il sindacato Sav ha espresso il suo dolore per la morte di Perissi, ricordando il collega come un amico e delegato regionale della Toscana.

