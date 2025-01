Chi è Tortino, l'ex fidanzato di Angelica Montini menzionato da Corona nel podcast su Fedez

Fabrizio Corona ha recentemente rivelato dettagli sulla presunta relazione tra Fedez e Angelica Montini, sostenendo che il rapper avrebbe avuto una storia con lei prima, durante e dopo il matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo Corona, Angelica, dopo aver iniziato una relazione con Fedez, si sarebbe fidanzata con Romano "Romi" Bindi, soprannominato "Tortino" da Corona. Romano Bindi è nipote dei fratelli imprenditori Romano e Rino Bindi, già a capo della storica azienda dolciaria fondata da Attilio Bindi. Il soprannome "Tortino" deriva dalla fama dell'azienda per i dolci monoporzione.

La relazione tra Angelica Montini e Romi Bindi, secondo le dichiarazioni di Corona, si sarebbe conclusa a seguito delle affermazioni dell'ex paparazzo riguardo alla misteriosa donna legata a Fedez. Sarebbe stato lo stesso Bindi, dopo aver ascoltato tali dichiarazioni, a intuire che la donna in questione fosse Angelica, decidendo così di porre fine alla loro relazione.

Romano Bindi è uno dei nipoti di Romano e Rino Bindi, figli di Attilio Bindi, ristoratore toscano che nel 1946 fondò una piccola pasticceria a Milano, con l'obiettivo di consegnare dolci e dessert ai ristoranti in bicicletta. L'azienda Bindi si è poi espansa, diventando un marchio internazionale con sedi in Europa e negli USA, ed è stata successivamente ceduta al fondo BC Partners.

Al momento, né Fedez né Angelica Montini hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Queste rivelazioni emergono a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2025, durante il quale, secondo Corona, Fedez canterà "Bella Stronza" di Masini nella serata delle cover, ma non sarà dedicata a Chiara Ferragni, come molti avevano ipotizzato.

Nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha commentato la vicenda tra Fedez e Angelica Montini, confermando lo scoop di Corona.

