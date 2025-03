Marracash critica la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez definendola una truffa

Marracash ha espresso critiche nei confronti della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez durante il podcast 'Fuori dalla bolla'. Secondo l'artista, la loro storia d'amore rappresentava una "truffa", poiché presentava un'idea di amore irrealistica e inaccessibile per i giovani. Marracash ha sottolineato che basare un'attività commerciale sulla promozione di un'immagine di famiglia perfetta, inesistente nella realtà, è ingannevole e dannoso per le aspettative delle persone.

Riguardo allo scandalo noto come "Pandoro-gate" che ha coinvolto Chiara Ferragni, Marracash ha espresso perplessità sull'entità delle critiche ricevute dall'imprenditrice digitale, interrogandosi se un uomo avrebbe subito lo stesso livello di accanimento mediatico.

In risposta alle dichiarazioni di Marracash, Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha commentato sui social media l'inopportunità di giudicare situazioni senza una conoscenza diretta dei fatti, criticando coloro che traggono conclusioni affrettate.

Marracash lancia a sorpresa il nuovo album È finita la pace e annuncia un tour negli stadi - Marracash pubblica a sorpresa il suo settimo album in studio, È finita la pace, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in preorder per le versioni fisiche in uscita il 24 gennaio 2025. L’album rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso iniziato con i precedenti dischi Persona (2019) e Noi, Loro, Gli Altri (2021), ed esplora temi di consapevolezza, isolamento e unicità.