Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla relazione tra Fedez e Angelica Montini

Recentemente, Fabrizio Corona ha rivelato che Fedez avrebbe intrattenuto una relazione con Angelica Montini sin dal 2017, periodo antecedente al matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo Corona, il rapper avrebbe mantenuto questo legame per oltre sei anni, anche durante il matrimonio con Ferragni. In una puntata del suo format "Falsissimo", Corona ha presentato chat e registrazioni telefoniche a sostegno delle sue affermazioni.

Di fronte a queste rivelazioni, Chiara Ferragni ha deciso di esprimersi attraverso una serie di storie su Instagram. Ha dichiarato di aver appreso dell'esistenza di questa relazione solo poco prima del Natale 2024, quando Fedez le ha confessato la verità. Ferragni ha condiviso il suo dolore, raccontando che Fedez avrebbe considerato di annullare il matrimonio pochi giorni prima delle nozze, ma non sapeva come farlo pubblicamente. Ha aggiunto di aver compreso che ciò che aveva vissuto era una totale presa in giro.

Inoltre, l'influencer ha accusato Fedez e Fabrizio Corona di aver pianificato insieme la divulgazione di questi dettagli per vendicarsi dell'amante non più interessata. Ha definito questa azione un colpo davvero basso.

Fabrizio Corona ha replicato sostenendo che anche Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez durante il loro matrimonio, menzionando presunti rapporti con altre persone, tra cui il cantante Achille Lauro.

Queste rivelazioni hanno gettato nuova luce sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, avvenuta nel febbraio 2024. All'epoca, le voci di crisi erano diventate sempre più insistenti, ma nessuna spiegazione dettagliata era stata fornita dai diretti interessati. Ora, con le dichiarazioni di Ferragni e le rivelazioni di Corona, emergono dettagli che offrono una comprensione più profonda delle dinamiche che hanno portato alla fine del loro matrimonio.

