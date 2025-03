Selvaggia Lucarelli a 'Obbligo o Verità': frecciate a Fedez e Barbara D'Urso

Nella puntata del 24 marzo 2025 di 'Obbligo o Verità', il nuovo talk show di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, Selvaggia Lucarelli ha affrontato con schiettezza vari argomenti, lanciando frecciate a personaggi noti dello spettacolo.

Alla domanda sulle querele ricevute, Lucarelli ha risposto: "Tante, ma stanno diminuendo e infatti mi preoccupo: forse mi sto imborghesendo. Mah, saranno una decina". Ha poi citato quella di Fedez, che l'ha querelata per averlo definito 'bimbominkia': "Faremo un processo con gente togata che deciderà il mio destino perché ho osato dire questa parola".

Riguardo ai suoi ex, ha menzionato Giuseppe Cruciani: "In realtà, però, non son rimasta bene con tutti i miei ex, c'è qualcuno che in radio non mi vuole mai nominare, quindi lo nomino io: Giuseppe Cruciani".

Parlando della relazione con Lorenzo Biagiarelli, più giovane di 15 anni, ha confessato: "No, mi fa sentire più vecchia. Quando l'ho conosciuto avevo 41 anni e vedevo un'occasione per avere un secondo figlio, lui aveva 25 anni e non lo voleva in quel momento".

Sul tema dei Ferragnez, Lucarelli ha osservato: "Hanno creato un grande reality. Quando l'illusione cade, e cioè quando abbiamo scoperto che la coppia aveva tante crepe, che il lato imprenditoriale di Chiara Ferragni era enfatizzato, ci siamo sentiti traditi perché loro avevano creato un legame molto empatico con i follower".

Infine, ha lanciato una frecciata a Barbara D'Urso: "Ci siamo riviste a Ballando con le Stelle dopo tanti anni, lei era ballerina per una notte perché non c'era altro posto: tutti i posti in giuria erano già occupati. A un certo punto le ho detto 'quante querele siamo?' e lei ha detto che me le meritavo tutte. Peccato per lei che un giudice ha dato ragione a me".

