MasterChef Italia, anticipazioni: sfide decisive e colpi di scena nella crazy night di stasera

MasterChef Italia si prepara a sorprendere il pubblico con una puntata ricca di colpi di scena, in onda stasera, giovedì 30 gennaio 2025, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno ideato una "crazy night" che promette di sconvolgere le consuete dinamiche del programma.

Per la prima volta nella storia del cooking show, Chef Cannavacciuolo aprirà le porte del suo rinomato ristorante, Villa Crespi, situato sulle sponde del Lago d'Orta in Piemonte. Questo prestigioso locale, insignito di tre stelle Michelin, diventerà il palcoscenico di una Prova in Esterna unica, offrendo agli aspiranti chef l'opportunità di lavorare fianco a fianco con l'intero staff del ristorante.

La serata riserverà ulteriori sorprese, tra cui una "Red Mystery Box" contenente elementi inaspettati. A differenza delle precedenti edizioni, questa prova verrà introdotta a metà puntata e servirà a individuare i piatti meno riusciti. Inoltre, i concorrenti dovranno affrontare due impegnativi "Pressure Test": uno focalizzato su abbinamenti culinari sorprendenti e l'altro ispirato ai cinque sensi.

Questa puntata rappresenta un momento cruciale per i dieci cuochi amatoriali rimasti in gara, offrendo loro l'emozione di confrontarsi in una delle cucine più prestigiose al mondo. Al termine della serata, uno di loro dovrà abbandonare la competizione.

Per seguire questa emozionante puntata di MasterChef Italia, l'appuntamento è fissato per stasera alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.

