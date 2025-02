MasterChef Italia 2025: Chi è Anna vincitrice della 14a finale

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia si è conclusa con la vittoria di Anna, 32enne milanese di origini cinesi residente a Venezia. Nella finale, trasmessa giovedì 27 febbraio 2025, Anna ha conquistato i giudici con il suo menù, superando gli altri finalisti: Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Al quarto posto si è classificata Mary, manager delle risorse umane di 30 anni originaria di Milazzo (Messina) e attualmente residente a Villongo (Bergamo).

La proclamazione è avvenuta al termine dell'episodio finale, durante il quale i tre finalisti hanno presentato un menù completo di quattro portate, valutato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Anna ha descritto il suo menù, intitolato "L’Eden di YilAnna", come un percorso che riflette la sua identità e le sue radici culturali, unendo sapori orientali e occidentali.

Anna, il cui nome completo è Yi Lan Zhang, è una consulente di moda di 32 anni originaria di Milano, con radici cinesi. Prima di partecipare a MasterChef, Anna lavorava come sales manager in boutique di lusso nel settore della moda. Durante il lockdown, ha riscoperto le sue radici cinesi attraverso la lettura e ha deciso di dedicarsi alla cucina, sognando di creare un luogo dove persone di diverse culture possano condividere lo stesso cibo in armonia.

Oltre alla sua carriera nel settore della moda, Anna ha espresso il desiderio di continuare a esplorare il mondo culinario, con l'obiettivo di aprire un ristorante che celebri l'integrazione delle sue due culture. La sua presenza sui social media, in particolare su Instagram, testimonia il suo impegno e la sua passione per la cucina.

Come vincitrice, Anna riceve 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e la pubblicazione del suo primo libro di ricette, "Pentole e zodiaco", in uscita l'11 marzo per Baldini+Castoldi.

I casting per la prossima edizione di MasterChef Italia sono già aperti. Per iscriversi, è possibile visitare il sito masterchef.sky.it o contattare il numero WhatsApp +39 348 1501820.

