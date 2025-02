MasterChef Italia 14: anticipazioni, chi accederà alla finale?

Questa sera, giovedì 20 febbraio 2025, MasterChef Italia torna con una puntata cruciale: cinque cuochi amatoriali si sfideranno per conquistare un posto in finale. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno preparato prove impegnative per determinare chi avanzerà.

I concorrenti in gara

Anna : 32 anni, nata a Milano e residente a Venezia. Con un background multiculturale, sogna di aprire un ristorante sostenibile.

Franco : 43 anni, originario di Verona e residente a Milano, direttore marketing. La sua passione per la cucina è nata attraverso i viaggi.

Jack : 26 anni, milanese, influencer con un vasto seguito sui social. Aspira a diventare chef privato e integrare la cucina nei suoi contenuti online.

Mary : 30 anni, manager delle risorse umane con origini siciliane, vive a Bergamo. Si definisce competitiva e desiderosa di conoscenza.

Simone: 36 anni, nato ad Alba e residente a Cuneo. Si considera un "vulcano strategico" e propone una cucina moderna con influenze fusion.

Le prove della serata anticipazioni

Mystery Box a tema matrimonio : Ospiti Eleonora Riso, vincitrice della scorsa edizione, e Niccolò Califano, quinto classificato.

Invention Test sulla cucina scandinava : La chef Amanda Eriksson, una stella Michelin al Wood Restaurant di Cervinia, guiderà i concorrenti in questa sfida.

Prova in Esterna : I partecipanti cucineranno al ristorante tre stelle Michelin "Quattro Passi" sulla baia di Nerano, sotto la supervisione dello Chef Patron Antonio Mellino.

Pressure Test decisivo: Determinerà chi accederà alla finale di giovedì 27 febbraio, quando sarà incoronato il nuovo MasterChef italiano.

La puntata andrà in onda su Sky e in streaming su NOW, con disponibilità on demand.

