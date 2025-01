MasterChef Italia 2025: le anticipazioni della prova con Massari e la sfida in esterna a Pontremoli

Stasera, 23 gennaio, su Sky e in streaming su Now, MasterChef Italia torna con una nuova imperdibile puntata. I concorrenti affronteranno una delle sfide più temute: la prova di pasticceria. Insieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, saranno presenti il "maestro dei maestri pasticceri italiani" Iginio Massari e sua figlia, la pastry chef Debora Massari. Durante la prova, gli aspiranti chef dovranno affrontare la "Golden Mystery Box" e dimostrare la loro abilità con il panettone gastronomico, per poi lanciarsi in una complicata preparazione di dolci scenografici nell'Invention Test.

Nel corso dell'episodio, si sposteranno anche in esterna a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dove due brigate si sfideranno cucinando con i tradizionali 'testi' in ghisa. A giudicare le performance, venticinque esperti ristoratori locali, mentre la brigata perdente dovrà affrontare un "Pressure Test" speciale.

Non mancheranno momenti speciali nella rubrica MasterChef Magazine, dove chef noti e concorrenti delle edizioni passate si alterneranno per parlare di cucina e preparare ricette. Tra i protagonisti, Settimino Difonzo e Carmine Gorrasi, insieme alla vincitrice Eleonora Riso e altri volti amati, come Deborah Meloni e Francesca Filippone, che racconteranno l'evoluzione della loro carriera post-programma.

MasterChef Italia: sfide green e ospiti d'eccezione nella puntata di stasera 16 gennaio - MasterChef Italia torna questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con una puntata dedicata alla sostenibilità e alla biodiversità. Gli aspiranti chef affronteranno una Mystery Box "green", cucinando con un tempo limitato di utilizzo dell'elettricità, promuovendo così il risparmio energetico in cucina.

Anticipazioni MasterChef Italia: colpi di scena tra Red Mystery Box e prove d’amore - A MasterChef Italia i fornelli si accendono di passione e sfida. Dopo le prime eliminazioni e gli episodi iniziali carichi di tensione, i cuochi amatoriali rimasti in gara affrontano un momento cruciale. Nei nuovi episodi, in onda giovedì 2 gennaio 2025 su Sky e Now, la competizione si intensifica.

MasterChef Italia 14: al via la Masterclass tra sfide, emozioni e prime eliminazioni - MasterChef Italia 14 entra nel vivo: dopo i Live Cooking delle scorse settimane, oggi, giovedì 26 dicembre, si aprono le porte della Masterclass per le prime sfide. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno alla prova i 18 aspiranti chef che hanno conquistato il grembiule bianco, oltre a due riserve pronte a subentrare in qualsiasi momento.