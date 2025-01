Roma-Eintracht Francoforte: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Roma affronta oggi, giovedì 30 gennaio 2025, l'Eintracht Francoforte allo Stadio Olimpico, con calcio d'inizio alle ore 21:00. I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, cercano una vittoria per avanzare ai playoff di Europa League, dopo la recente sconfitta contro l'AZ Alkmaar e il successo in campionato contro l'Udinese. Attualmente, la Roma occupa il 21º posto nel girone con 9 punti, mentre l'Eintracht è secondo con 16 punti.

Probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Eintracht Francoforte (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.

Le condizioni meteo a Roma prevedono cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 16°C durante la partita. Per i tifosi interessati, i biglietti per la partita sono disponibili su piattaforme come SeatPick.

La Roma ha bisogno di una prestazione convincente per assicurarsi un posto nei playoff, mentre l'Eintracht punta a consolidare la propria posizione nel girone. Sarà una sfida decisiva per entrambe le squadre.

