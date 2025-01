Braga-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Lazio scende in campo oggi, giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21:00, per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League, affrontando in trasferta il Braga all'Estádio Municipal. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, sono già qualificati agli ottavi di finale e puntano a consolidare il primo posto nel girone. Attualmente, la Lazio è in testa con 19 punti, mentre il Braga occupa la 27ª posizione con 7 punti, necessitando di una vittoria per sperare nella qualificazione.

Probabili formazioni:

Braga (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. Allenatore: Carlos Carvalhal.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport (canale 253). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW TV.

Per quanto riguarda le condizioni meteo a Braga, oggi è previsto cielo parzialmente soleggiato con temperature massime di 13°C e minime di 4°C. Si segnala un allarme arancione per eventi costieri in vigore fino alle 15:00 WET e un allarme giallo per vento fino alle 12:00 WET.

La Lazio dovrà fare a meno di diversi giocatori: Rovella e Zaccagni sono squalificati; Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari sono infortunati; Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic non sono inclusi nella lista UEFA. Nonostante queste assenze, la squadra cercherà di mantenere l'imbattibilità nella competizione.

Lazio-Real Sociedad Europa League: orario, formazioni e dove guardarla in tv il 23 gennaio 2025 - La Lazio affronta la Real Sociedad all'Olimpico nella penultima giornata di Europa League, mirando a consolidare il primato nel girone. Attualmente, i biancocelesti guidano la classifica con 16 punti, mentre gli spagnoli occupano la dodicesima posizione con 10 punti.

Europa League: Roma 3-0 Braga – Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso a segno - La Roma ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro il Braga nella sesta giornata di Europa League, disputata allo Stadio Olimpico di Roma. I gol di Lorenzo Pellegrini al 10', Abdulhamid al 47' e Mario Hermoso al 91' hanno deciso l'incontro. Questo successo porta i giallorossi a 9 punti in classifica, superando il Braga fermo a 7, e avvicina la squadra alla qualificazione ai playoff a due giornate dalla fine della fase a gironi.

Ajax-Lazio: formazioni, orario e dove seguire la sfida di Europa League - La Lazio affronta oggi, giovedì 12 dicembre 2024, l'Ajax nella sesta giornata dell'Europa League. La partita si disputerà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam con inizio alle ore 21:00. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, puntano a consolidare il primo posto nel girone e assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale.