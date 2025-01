Champions League: ecco le possibili avversarie delle italiane al prossimo turno

La fase campionato della nuova Champions League si è conclusa, delineando il percorso delle squadre italiane nella competizione europea. L'Inter di Simone Inzaghi ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale, grazie al quarto posto ottenuto con una vittoria per 3-0 contro il Monaco. Le altre italiane, Milan, Juventus e Atalanta, dovranno invece affrontare i playoff per proseguire il loro cammino.

Inter

Classificatasi quarta, l'Inter accederà direttamente agli ottavi di finale. In questa fase, i nerazzurri affronteranno una delle squadre vincitrici dei playoff tra la 13ª (Milan) o la 14ª (PSV Eindhoven) e la 19ª (Feyenoord) o la 20ª (Juventus). Successivamente, ai quarti di finale, l'Inter potrebbe incontrare formazioni come Atlético Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City (22ª), quest'ultima anch'essa costretta ai playoff.

Atalanta

Il pareggio ottenuto a Barcellona ha posizionato l'Atalanta al nono posto, costringendo la squadra di Gian Piero Gasperini ai playoff. In questa fase, l'Atalanta affronterà una tra la 23ª (Sporting Lisbona) e la 24ª (Club Brugge). In caso di successo, agli ottavi di finale i bergamaschi potrebbero sfidare squadre come Lille (7ª) o Aston Villa (8ª). Eventualmente, ai quarti di finale, le possibili avversarie includono Paris Saint-Germain (15ª), Liverpool (1ª) o Barcellona (2ª).

Milan

La sconfitta subita a Zagabria contro la Dinamo ha relegato il Milan al 13º posto, obbligando i rossoneri ai playoff. In questa fase, il Milan affronterà una tra la 19ª (Feyenoord) e la 20ª (Juventus). In caso di qualificazione agli ottavi, le possibili avversarie includono l'Arsenal (3ª) o un eventuale derby con l'Inter (4ª). Ai quarti di finale, il Milan potrebbe incontrare squadre come Atlético Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City (22ª).

Juventus

La sconfitta interna contro il Benfica ha fatto scivolare la Juventus al 20º posto, costringendo i bianconeri ai playoff. In questa fase, la Juventus affronterà una tra la 13ª (Milan) o la 14ª (PSV Eindhoven). In caso di successo, agli ottavi di finale le possibili avversarie includono l'Arsenal (3ª) o un eventuale derby con l'Inter (4ª). Ai quarti di finale, la Juventus potrebbe sfidare formazioni come Atlético Madrid (5ª), Bayer Leverkusen (6ª), Bayern Monaco (11ª), Real Madrid (12ª) o Manchester City (22ª).

Il sorteggio dei playoff è previsto per venerdì 31 gennaio, mentre quello per gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale si terrà il 21 febbraio. Le partite a eliminazione diretta inizieranno l'11 febbraio.

Champions League, montepremi record: quanto guadagnano le squadre italiane - Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, con Inter e Milan che lottano per entrare tra le prime otto, mentre Atalanta e Juventus sperano ancora di qualificarsi. Bologna, già eliminato, non ha più speranze di avanzare.

PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi - PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi, ispirato al controller DualSense Sony Interactive Entertainment (SIE), società madre di PlayStation® e partner ufficiale di NBA e UEFA Champions League, ha riunito entrambe le organizzazioni sportive, lo scorso 25 gennaio, per un evento indimenticabile, che ha combinato calcio e basket.

Inter-Monaco: un punto per gli ottavi di Champions, le combinazioni per la qualificazione - L'Inter di Simone Inzaghi è prossima a ottenere la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Attualmente al quarto posto con 16 punti, la squadra nerazzurra affronta oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, il Monaco a San Siro nell'ultima partita della fase a gironi.