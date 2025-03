Atletico Madrid-Real Madrid Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 21:00, si terrà il derby di Madrid tra Atletico e Real, valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. La partita si giocherà al Riyadh Air Metropolitano.

Probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile tramite smart TV compatibili, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. È possibile seguire il match anche in streaming sull'app o sul sito di Amazon Prime Video.

L'incontro sarà diretto dall'arbitro polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il Real Madrid parte dal vantaggio ottenuto nella gara d'andata, vinta 2-1 al Santiago Bernabeu. L'Atletico Madrid cercherà di ribaltare il risultato per accedere ai quarti di finale.

