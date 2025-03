Feyenoord-Inter Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

L'Inter scende in campo oggi, mercoledì 5 marzo 2025, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. La partita si terrà allo stadio De Kuip di Rotterdam con inizio alle ore 18:45.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. Gli abbonati potranno seguirlo su smart TV compatibili, console di gioco, dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e tramite l'app disponibile su smartphone e tablet.

Probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Hadj Moussa, Ivanušec, Smal; Osman, Carranza, Paixão. Allenatore: Robin van Persie.

Inter (3-5-2): Martínez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

L'Inter arriva a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli in campionato, mentre il Feyenoord ha pareggiato 0-0 contro il NEC Nijmegen nell'ultimo turno di Eredivisie.

La squadra di Inzaghi deve far fronte a diverse assenze sugli esterni, con Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto indisponibili. Per questo motivo, Bastoni potrebbe essere adattato come esterno sinistro nel centrocampo a cinque.

Il Feyenoord, guidato dal nuovo tecnico Robin van Persie, affronta l'Inter con una formazione rimaneggiata a causa di numerose assenze, ma potrà contare sull'attaccante brasiliano Igor Paixão, protagonista nella doppia sfida contro il Milan nei playoff.

