Inter-Feyenoord Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

L'Inter affronta oggi, martedì 11 marzo 2025, il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano con inizio alle ore 21:00. I nerazzurri partono dal vantaggio ottenuto all'andata, avendo vinto 2-0 a Rotterdam grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW TV.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Haj Moussa, Ivanusec, Ueda; Carranza.

L'Inter dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave a causa di infortuni, tra cui Zielinski, che sarà assente per almeno un mese e mezzo a causa di una distensione al muscolo del polpaccio destro.Anche Lautaro Martinez e Stefan de Vrij sono in dubbio per la partita, avendo lavorato individualmente nelle ultime sessioni di allenamento. Il Feyenoord, dal canto suo, affronta la sfida con diverse assenze significative, tra cui Igor Paixão, fuori per un infortunio muscolare alla coscia.

L'arbitro designato per la partita è lo slovacco Ivan Kružliak.

Feyenoord-Inter Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - L'Inter scende in campo oggi, mercoledì 5 marzo 2025, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. La partita si terrà allo stadio De Kuip di Rotterdam con inizio alle ore 18:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

Real Madrid-Atlético Madrid Champions League: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming - Il Real Madrid affronta l'Atlético Madrid nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La partita si terrà oggi, martedì 4 marzo 2025, alle 21:00, presso lo stadio Santiago Bernabéu.Probabili formazioniReal Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

Champions League: l'Inter affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale - Nel sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024/2025, tenutosi oggi a Nyon, l'Inter è stata abbinata al Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi, unica rappresentante italiana rimasta nella competizione, giocherà la partita di andata a Rotterdam e il ritorno a San Siro.