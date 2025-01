Novak Djokovic riflette sul ritiro: Mio padre mi chiede cosa voglio ancora conquistare

Novak Djokovic, 37 anni, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul possibile ritiro dal tennis professionistico. In un'intervista, ha rivelato che suo padre lo sta incoraggiando a considerare la fine della sua carriera sportiva. "Da un po' di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Lui capisce e rispetta le mie decisioni, ma spesso mi chiede cos'altro desidero realizzare", ha dichiarato il campione serbo.

Queste dichiarazioni giungono dopo un periodo segnato da problemi fisici. Durante le semifinali degli Australian Open, Djokovic ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio, un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori.

Nonostante le difficoltà fisiche, Djokovic ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai suoi cari e dai tifosi. "Sono consapevole dello stress e della tensione che influenzano la mia mente e il mio corpo, e di conseguenza tutti coloro che mi circondano", ha aggiunto.

Attualmente, Djokovic sta affrontando un periodo di recupero e ha annunciato la sua assenza dal primo turno della Coppa Davis, dove la Serbia affronterà la Danimarca a Copenaghen. Il capitano della squadra serba, Viktor Troicki, ha commentato: "Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria".

Queste riflessioni di Djokovic hanno suscitato discussione nel mondo del tennis, con alcuni esperti che esprimono preoccupazione per il futuro del campione serbo. Toni Nadal, zio e ex allenatore di Rafael Nadal, ha sollevato dubbi sulla veridicità dell'infortunio di Djokovic, suggerendo che potrebbe trattarsi di una strategia per evitare la sconfitta.

Nonostante le speculazioni, Djokovic rimane una figura di riferimento nel tennis mondiale, con una carriera ricca di successi e traguardi storici. La sua decisione sul futuro della sua carriera sportiva avrà sicuramente un impatto significativo sul panorama tennistico internazionale.

