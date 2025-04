Djokovic eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo

Novak Djokovic, numero 5 del mondo e terza testa di serie, è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo dal cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking ATP. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-4 in favore di Tabilo, che ha impiegato un'ora e 28 minuti per ottenere la vittoria.

Questo è il secondo successo consecutivo di Tabilo contro Djokovic, dopo la vittoria ottenuta agli Internazionali d'Italia nel 2024. Il cileno ha sfruttato l'instabile forma del serbo, che in questa stagione ha alternato prestazioni positive, come la finale raggiunta a Miami, a eliminazioni precoci in tornei come Doha, Indian Wells e ora Montecarlo.

Durante l'incontro, Djokovic ha mostrato un gioco poco incisivo e numerosi errori, soprattutto con il diritto, evidenziando una certa mancanza di energia. A quasi 38 anni, il campione serbo sembra affrontare un periodo di declino nelle prestazioni sportive.

Tabilo ha disputato una partita aggressiva, mettendo in difficoltà Djokovic con colpi precisi e variazioni di gioco efficaci. Questo risultato rappresenta un'importante conferma per il cileno, che aveva iniziato l'anno con una serie di sconfitte, ma che ora sembra aver ritrovato fiducia e forma.

