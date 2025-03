Djokovic utilizza guanti refrigeranti durante il Miami Open per combattere il caldo

Novak Djokovic, impegnato nel Miami Open, ha attirato l'attenzione per l'uso di guanti refrigeranti durante le pause dei match. Questi guanti, contenenti gel refrigerante, aiutano a ridurre rapidamente la temperatura corporea, contrastando il caldo e l'umidità tipici di Miami. L'ex campionessa Martina Navratilova ha commentato: "Possono abbassare la temperatura corporea in 30 secondi. Raffreddano l'afflusso di sangue e non so perché più persone non li abbiano usati. Questa tecnologia esiste da decenni".

L'utilizzo di questi guanti non solo facilita il recupero fisico, ma migliora anche la presa sulla racchetta, riducendo la sudorazione delle mani. Questo accorgimento sottolinea l'attenzione ai dettagli di Djokovic nel massimizzare le sue prestazioni in campo.

Djokovic-Mensik finale Miami Open: orario, precedenti e dove vederla in TV - Oggi, domenica 30 marzo 2025, si disputa la finale del Miami Open, torneo Masters 1000, tra Novak Djokovic e Jakub Mensik. Il match si terrà alle 21:00 ora italiana presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Djokovic, 37 anni, attuale numero 5 del ranking ATP, punta al suo 100º titolo in carriera, un traguardo raggiunto solo da Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103).

Djokovic domina Dimitrov e vola in finale a Miami: il serbo a un passo dal titolo numero 100 - Novak Djokovic accede alla finale dell’ATP Masters 1000 di Miami superando in semifinale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena 1 ora e 10 minuti di gioco. Il serbo, numero 4 del seeding, punta al 100° titolo in carriera, traguardo che potrebbe raggiungere nella finalissima del torneo americano.

ATP Miami: Djokovic supera Musetti e accede ai quarti di finale - Novak Djokovic ha sconfitto Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Miami Open, imponendosi con un netto 6-2, 6-2. Il match, ritardato di oltre tre ore a causa della pioggia, ha visto l'italiano iniziare con un break nel primo game. Djokovic ha rapidamente recuperato, vincendo 12 degli ultimi 14 game e chiudendo l'incontro in 1 ora e 22 minuti.