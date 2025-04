Matteo Arnaldi batte Djokovic e vola al terzo turno del Masters 1000 di Madrid

Impresa storica di Matteo Arnaldi sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium a Madrid. Il 24enne ligure, numero 44 del mondo, supera Novak Djokovic, numero 5 del ranking ATP e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti, conquistando l'accesso al terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Arnaldi sfiderà ora il bosniaco Damir Dzumhur, attuale numero 63 della classifica mondiale.

Dopo la vittoria, Arnaldi ha dichiarato: "È un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già felicissimo di poterlo affrontare, riuscire anche a batterlo è incredibile. So che non è al massimo della forma, ma ho dovuto esprimere il mio miglior tennis per riuscirci. All'inizio ero molto teso, cercavo solo di mantenere lo scambio e farlo sbagliare. Poi mi sono tranquillizzato. Sono felicissimo. Devo assolutamente rivedere questa partita, l'ho sempre seguito in tv da bambino. È stato tutto perfetto".

