Sanremo 2025: Clara si prepara a sorprendere con Il Volo e The Sound of Silence

Clara Soccini, in arte Clara, tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Febbre". Per la serata cover del 14 febbraio, ha scelto di esibirsi insieme a Il Volo, interpretando "The Sound of Silence" di Simon & Garfunkel. Dopo aver collaborato con Gianluca Ginoble de Il Volo la scorsa estate a Verona, Clara ha deciso di coinvolgere il trio per questa speciale performance. L'artista promette un'interpretazione ricca di armonie, uscendo dalla comfort zone sia sua che del gruppo, con momenti vocali intensi.

"The Sound of Silence", brano del 1964, è stato scelto per la sua attualità. Originariamente una critica alla televisione degli anni '60, Clara ritiene che oggi sia ancora più pertinente, riflettendo sull'influenza dei media e dei social network. L'arrangiamento previsto darà nuova vita al pezzo, rendendolo contemporaneo.

Riguardo alla sua partecipazione a Sanremo, Clara si sente più preparata rispetto all'anno precedente, quando presentò "Diamanti grezzi". Con "Febbre", una canzone che rappresenta al 100% le sue emozioni e i sentimenti contrastanti nel perseguire i propri sogni, l'artista intende mostrare la sua crescita personale e professionale. Il brano, scritto da Dardust e Federica Abbate, con la collaborazione di Madame nella stesura iniziale del testo, parte in modo melodico per poi esplodere in una cassa in quattro, offrendo una dinamica coinvolgente.

Clara sottolinea l'importanza di andare oltre l'aspetto estetico, desiderando che il pubblico apprezzi la profondità dei suoi messaggi. Per questo motivo, durante la settimana del festival, ha ideato un pop-up chiamato "La Farmacia dell'Amore", uno spazio dedicato all'ascolto e alla cura di sé, con iniziative che spaziano dalla salute mentale a tematiche ancora considerate tabù, come il sesso. In collaborazione con il podcast MySecretCase, questo spazio offrirà opportunità di dialogo con terapeuti e momenti di riflessione.

Sebbene non sia previsto un album nell'immediato, Clara spera che "Febbre" possa risuonare con i suoi fan, offrendo loro un brano in cui potersi identificare. Senza particolari aspettative riguardo alla classifica, l'artista è entusiasta di tornare sul palco di Sanremo e condividere la sua musica con il pubblico.

