Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia a Sanremo 2025 ospite a Verissimo

Carlos Diaz Gandia sarà ospite per la prima volta a Verissimo nella puntata di sabato 5 aprile. Il coreografo spagnolo ha ottenuto un'ampia visibilità grazie al successo virale della coreografia di "Chiamo io chiami tu", il brano presentato da Gaia al Festival di Sanremo 2025. Il video, pubblicato su TikTok dalla cantante, mostrava i passi realizzati insieme a Carlos, che ha catturato l’attenzione del pubblico con l’utilizzo di suoni onomatopeici diventati un tormentone: "Shom sha sha tiki ta tiki ta kaka".

Nato a Valencia nel 1995, Carlos ha iniziato a studiare danza a 14 anni, sviluppando uno stile che fonde hip hop, urban e danza contemporanea. La sua carriera lo ha portato a collaborare con importanti artisti internazionali e a tenere workshop in paesi come Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. In Italia ha lavorato al fianco di Mahmood, firmando le coreografie di brani come "Tuta Gold", "Clan" e "RA TA TA".

La collaborazione con Gaia è nata prima di Sanremo: Carlos è stato il coreografo anche di "Sesso e Samba", hit estiva in cui la cantante ha duettato con Tony Effe. Nonostante la giovane età, Gandia ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Campione Hip Hop International in Spagna. Ha fondato l’Home Dance Studio di Valencia, dove insegna e promuove le sue contaminazioni stilistiche.

Recentemente ospite a Che tempo che fa, Gandia ha parlato del legame artistico con Gaia e Mahmood, definendola “una delle artiste più belle a livello personale e di movimento”. Ha anche raccontato di aver affrontato discriminazioni a causa del suo aspetto fisico, ritenuto lontano dagli standard del mondo della danza, ribadendo però che ciò che conta è “la forza interiore”.

