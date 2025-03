Valerio Scanu critica l'esibizione di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025

Valerio Scanu, ospite del programma "Maschio Selvaggio" su Rai Radio 2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha espresso critiche nei confronti di Tony Effe riguardo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Scanu ha affermato che Tony Effe "non sa cantare, non è intonato per niente" e che durante l'esibizione del brano "Damme 'na mano" neanche l'autotune è riuscito a migliorare la sua performance.

Tony Effe, noto per la sua carriera nella Dark Polo Gang fino al 2021 e successivamente come solista, ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Damme 'na mano", classificandosi al 25º posto. Nella serata delle cover, ha duettato con Noemi eseguendo "Tutto il resto è noia" di Franco Califano.

Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010 con "Per tutte le volte che...", ha sottolineato come sia frequente la partecipazione al festival di artisti che, a suo parere, non possiedono adeguate capacità canore.

Le dichiarazioni di Scanu hanno riacceso il dibattito sull'uso dell'autotune e sulle competenze vocali necessarie per partecipare al Festival di Sanremo.

