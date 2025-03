Hit Parade: Lady Gaga conquista la vetta degli album, nei singoli domina Sanremo

A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2025, la classifica dei singoli è dominata dai brani presentati sul palco dell'Ariston, occupando interamente le prime dieci posizioni.

Questo rappresenta un record rispetto agli anni precedenti, dove al massimo sette brani sanremesi erano presenti nella top ten.

Classifica Singoli

Balorda Nostalgia - Olly La cura per me - Giorgia Incoscienti giovani - Achille Lauro Battito - Fedez Cuoricini - Coma_Cose Volevo essere un duro - Lucio Corsi Fuorilegge - Rose Villain La mia parola - Shablo feat. Joshua e Tormento Tu con chi fai l'amore - The Kolors La tana del granchio - Bresh

La tendenza prosegue fino alla tredicesima posizione, con altri brani sanremesi come "Anema e core" di Serena Brancale, "Chiamo io chiami tu" di Gaia e "Il ritmo delle cose" di Rkomi.

Classifica Album

Nella classifica degli album, Lady Gaga debutta al primo posto con "Mayhem", scalzando "Tutta vita" di Olly, che scende al terzo posto. Al secondo posto entra "Vasco Live Milano Sansiro".

La top ten degli album

Mayhem - Lady Gaga Vasco Live Milano Sansiro - Vasco Rossi Tutta vita - Olly Dio lo sa - Atto II - Geolier Vita_Fusa - Coma_Cose Debí tirar más fotos - Bad Bunny Tropico del Capricorno - Guè Locura - Lazza È finita la pace - Marracash Icon - Tony Effe

La compilation di Sanremo 2025 scende dal nono al quindicesimo posto.

Classifica Vinili

Per quanto riguarda i vinili, "Vasco Live Milano Sansiro" è al primo posto, seguito da "Mayhem" di Lady Gaga e dalla compilation "Sanremo 2025" al terzo.

