Perchè Emis Killa ritirato da Sanremo 2025? Inchiesta Doppia Curva

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2025, uno degli artisti più attesi, Emis Killa, ha annunciato il suo ritiro dalla competizione musicale. La decisione è stata presa dopo che la Procura di Milano lo ha iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere, nell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva", che coinvolge il mondo ultrà milanese.

L'Annuncio di Emis Killa

La notizia del ritiro è stata comunicata direttamente da Emis Killa attraverso i suoi profili social. In una storia su Instagram, il rapper ha dichiarato: "Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e rinunciare". Ha inoltre sottolineato di aver appreso dai media della sua iscrizione nel registro degli indagati, precisando di aver ricevuto ufficialmente solo la notifica del Daspo, un provvedimento che gli vieta di assistere agli incontri di calcio.

Emis Killa ha aggiunto: "Se questo corrisponderà al vero, sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e che la magistratura possa lavorare in serenità, senza polemiche, pressioni o circhi mediatici", esprimendo la volontà di affrontare la situazione con trasparenza e responsabilità.

L'Inchiesta "Doppia Curva" e il Coinvolgimento di Emis Killa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'inchiesta "Doppia Curva", condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano, mira a smantellare le attività criminali legate agli ultras di Inter e Milan. A settembre 2024, l'indagine ha portato all'emissione di 19 misure cautelari e all'azzeramento delle curve dello stadio San Siro. Il nome di Emis Killa è emerso tra i soggetti vicini all'ambiente ultrà. In particolare, il rapper sarebbe stato identificato in un episodio di violenza contro uno steward, avvenuto insieme ad altri 14 ultras. Inoltre, avrebbe rapporti di amicizia con esponenti di spicco del tifo organizzato milanista, tra cui Luca Lucci e Fabiano Capuzzo, con i quali gestisce una barberia a Monza.

Le indagini hanno anche evidenziato alcune fotografie condivise sui social da Emis Killa, in cui appare insieme a persone ritenute vicine alle cosche calabresi, tra cui Alfonso Cuturello e Antonio Favasuli.

La Delusione per il Ritiro da Sanremo 2025

Emis Killa avrebbe dovuto debuttare sul palco dell'Ariston con il brano "Demoni", segnando così la sua prima partecipazione al Festival dopo quindici anni di carriera. Nella serata dei duetti, era prevista una performance con Lazza sulle note di "100 Messaggi". Il rapper non ha nascosto la sua amarezza per la mancata partecipazione: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare un futuro Festival in cui ad essere centrale sia la musica".

Ha concluso affermando: "Avrei voluto parlare solo della mia canzone e divertirmi, come è giusto che sia per tutti gli artisti che partecipano alla gara".

