Emis Killa si ritira dal Festival di Sanremo 2025

Emiliano Rudolf Giambelli, noto come Emis Killa, ha annunciato il suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025. La decisione è stata presa dopo che il rapper è stato indagato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per associazione a delinquere nell'ambito dell'operazione "Doppia Curva".

L'inchiesta ha portato all'emissione di 19 misure cautelari nei confronti di esponenti delle frange ultras di Milan e Inter. Emis Killa è stato coinvolto in un episodio di violenza ai danni di uno steward durante la partita di Europa League tra Milan e Roma dell'11 aprile 2024. In seguito, la Questura di Milano gli ha notificato un provvedimento di Daspo della durata di tre anni, che gli impedisce di accedere agli stadi.

In un comunicato sui social, Emis Killa ha dichiarato: "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici". Ha poi aggiunto: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare".

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha commentato la decisione di Emis Killa, affermando: "Trovo corretto che una persona che ha un'indagine per reati così gravi, sempre che questo venga confermato, preferisca non presentarsi per evitare di finire sotto il clamore dei riflettori. Ritengo la sua scelta rispettosa delle istituzioni".

Con il ritiro di Emis Killa, il numero dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025 scende a 29. Secondo quanto appreso da LaPresse, non è prevista, da regolamento, una sostituzione del rapper.

