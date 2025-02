Emis Killa e il ritiro da Sanremo 2025: Avrei preferito partecipare al Festival

Il rapper Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025, esprimendo il suo dispiacere: "Chiaramente avrei preferito andare al Festival di Sanremo". In un'intervista con il giornalista Enrico Lupi per il programma 'Lo Stato delle Cose' di Massimo Giletti, in onda questa sera su Rai 3, Emis Killa ha dichiarato: "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale). Se questo corrisponderà al vero, sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici".

Il senatore Maurizio Gasparri, ospite di 'Un Giorno da Pecora', ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte sui social dopo aver definito "inaccettabile" la partecipazione di Emis Killa al Festival di Sanremo. Gasparri ha affermato: "Ho ricevuto delle minacce di morte sui miei social dai fan di Emis Killa per essermi espresso in modo contrario alla presenza del rapper a Sanremo. Quando poi lui si è autoescluso, io ho rivendicato, con delle dichiarazioni, quanto avevo detto". Ha aggiunto che, in seguito a queste dichiarazioni, ha ricevuto minacce come "ammazzati" o "ti metteremo nella bara". Gasparri ha sottolineato che Emis Killa non ha colpe da questo punto di vista, ma ha auspicato che il rapper prenda posizione pubblicamente contro tali minacce.

Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha commentato il ritiro di Emis Killa: "Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d'animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival".

Emis Killa avrebbe dovuto presentare il brano "Demoni" al Festival. Con il suo ritiro, il numero degli artisti in gara scende a 29.

Domenica In del 2 febbraio 2025: omaggio alla storia di Sanremo con ospiti d'eccezione - Domenica 2 febbraio 2025, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione sarà dedicata alla storia del Festival di Sanremo, con la partecipazione di artisti che hanno segnato le passate edizioni della kermesse canora.

Sanremo 2025: Gasparri denuncia minacce di morte dopo aver chiesto l'esclusione di Emis Killa - Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte sui social media dopo aver sollecitato la Rai a escludere il rapper Emis Killa dal Festival di Sanremo 2025. Gasparri ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia e ha esortato Emis Killa a prendere le distanze dalle minacce dei suoi sostenitori.

Sanremo 2025: i Duran Duran tornano all'Ariston dopo 40 anni - I Duran Duran si esibiranno al Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, giovedì 13 febbraio. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti al Tg1 delle 20. La band britannica torna sul palco sanremese esattamente 40 anni dopo la loro ultima apparizione nel 1985.